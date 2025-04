Scambio tra Roma e Milan: accordo totale, il nuovo DS ha detto sì

Calciomercato Roma, ormai ci siamo: l’accordo è stato trovato e c’è anche la data della firma. Ai giallorossi anche un conguaglio. Ecco di quanto

Le parole stavolta hanno una valore. L’accordo tra gentiluomini trovato la scorsa estate porterà alla chiusura definitiva dell’affare. Per la gioia di tutte le parti in causa. Insomma, non poteva andare diversamente. Anche perché i segnali che più volte erano arrivati non lasciavano presagire a nulla di diverso da tutto questo.

C’è anche una data, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, per mettere la parola fine a tutte le voci che ci sono state nel corso degli ultimi mesi quando sembrava che tutto potesse saltare. E invece le cose cambiano e anche in maniera veloce e adesso ci siamo.

Calciomercato Roma, si chiude lo scambio Saelemaekers-Abraham

Parliamo dello scambio Saelemaekers-Abraham. Si dovrebbe concretizzare il passaggio definitivo del duttile belga a Roma e quello dell’attaccante inglese a Milano. Nel momento in cui i rossoneri troveranno il nuovo diesse – eccola la data – allora le parti si siederanno attorno a un tavolo per chiudere l’affare. Con un conguaglio di una decina di milioni di euro verso Trigoria. Sì, perché il cartellino di Tammy alla fine verrà valutato 25 milioni, 10 in più, appunto, di quello di Saele.

Sembrano quindi risolti tutti i dubbi, soprattutto quelli del Milan attorno all’attaccante: Abraham ha superato nelle gerarchie Gimenez e con Conceicao ormai è un titolare. A Milano sta bene e ha anche deciso di abbassarsi lo stipendio – adesso di 6 milioni di euro – per rimanere in Lombardia. E questo è un fattore che ha fatto la differenza. Anche Saelemaekers ci guadagnerà in tutto questo, visto che potrebbe arrivare a prendere 3 milioni di euro all’anno netti. Insomma, tutto fatto. Per la gioia della Roma e per il nuovo allenatore, quello che sarà, che avrà a disposizione un elemento in grado di giocare senza problemi in più zone del campo. A trovarne di giocatori del genere.