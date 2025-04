Bomba Koné, addio Roma: ha già detto sì

Il futuro di Koné al suo autentico punto di svolta: non si torna più indietro, sono pronti a far saltare il banco da un momento all’altro

Archiviato il pareggio in rimonta contro la Lazio, per la Roma è già tempo di proiettarsi al prossimo impegno di campionato contro l’Hellas Verona. Il classico impegno da non fallire per i giallorossi che, dopo due pareggi consecutivi, sono chiamati a ritornare al successo per non perdere contatto dal quarto posto. In attesa di ufficializzare il nuovo allenatore, però, importanti indiscrezioni di mercato continuano a tenere banco senza soluzione di continuità.

In entrata – dove Ghisolfi ha cominciato a scandagliare diverse piste alla ricerca di occasioni importanti da capitalizzare – ma anche (potenzialmente) in uscita. A tal proposito, non sono pochi i gioielli giallorossi finiti, direttamente o indirettamente, nel mirino di top club europei. Sorvolando almeno per un momento il dossier Svilar, non vanno trascurati i segnali di apprezzamento lanciati da diverse big europee per Manu Koné. Benché relegato in panchina in gare decisive della stagione della Roma, il centrocampista francese è stato uno dei calciatori più continui nell’arco della stagione. Forte fisicamente e in grado di garantire quegli strappi capaci di far saltare il banco, l’ex Borussia Mönchengladbach ha già da tempo calamitato l’attenzione di molti addetti ai lavori.

Calciomercato Roma, il Psg fa sul serio per Koné: le ultime dalla Francia

Dalla Bundesliga ai club di Premier League senza trascurare le big di Serie A che, sia pur da una posizione più defilata, hanno cominciato a raccogliere informazioni su uno dei centrocampisti più performanti dell’intero campionato italiano. La crescita esponenziale di Koné e la sua dimensione ‘europea’ – non a caso – hanno fatto drizzare le antenne anche in Francia.

Secondo quanto riferito da livefoot.fr, infatti, nella lista dei desideri stilata da Luis Campos per rinforzare il Psg ci sarebbe proprio la mezzala transalpina della Roma. Considerato un innesto ‘alla Rabiot’ – al quale somiglia per alcune caratteristiche – Koné piacerebbe e non poco ai neo Campioni di Francia, pronti a sferrare un assalto convinto nel corso della prossima estate. Non si parla ancora di cifre o di offerte concrete ma di un gradimento importante da parte del Psg che potrebbe portare il club d’Oltralpe a sferrare un assalto convinto per provare a far saltare il banco.

Ad ogni modo – almeno per il momento – i sondaggi esplorativi sopra citati non hanno portato ad offerte ufficiali di alcun tipo. Le premesse, però, sembrano esserci tutte. Ragion per cui, si tratta di uno scenario da monitorare con estrema attenzione.