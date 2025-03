Allerta Roma, non solo Premier: blitz italiano per Koné | ASRL

Riserva nella doppia sfida contro l’Athletic, il centrocampista francese può partire dopo una sola stagione

Anche nei momenti peggiori della stagione giallorossa, Manu Koné ha sempre dimostrato di essere il migliore degli acquisti fatti dalla Roma la scorsa estate. Nella rosa romanista, infatti, l’ex Borussia Mönchengladbach è, insieme a Niccolò Pisilli, l’unico centrocampista centrale in grado di regalare cambio di passo e dinamismo ad una mediana che ieri in Spagna è apparsa troppo compassata e monopasso al cospetto dei giocatori dell’Athletic Club.

L’estromissione dall’undici titolare e il mancato ingresso a partita in corso del 23enne francese hanno suscitato molte perplessità tra i tifosi e gli opinionisti che seguono la squadra capitolina, al punto che si è parlato anche di possibili divergenze di vedute con Claudio Ranieri, da catalogare ancora nel novero delle ipotesi. Di certo, il fatto di aver relegato Koné al ruolo di riserva sia nell’andata che nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League ha suscitato molto scalpore, anche perché in questi mesi italiani il calciatore ha dimostrato il suo valore, calamitando su di sé le attenzioni di diversi club.

Calciomercato Roma, le big italiane studiano Koné

Il nome del giocatore giallorosso è già da tempo finito sul taccuino di diverse squadre inglesi (Arsenal, Aston Villa, Newcastle e Tottenham in particolare), ma secondo quanto appreso da Asromalive.it, non ci sono solo team di Premier League sulle tracce del centrocampista, fresco di convocazione con la nazionale francese. Oltre all’Atletico Madrid in Spagna, Inter, Juventus e Milan hanno osservato con attenzione il rendimento del calciatore, anche se nessuno ha ancora mosso passi ufficiali.

Per quanto riguarda i rossoneri, si tratta di un vero e proprio ritorno di fiamma, dopo che l’assalto estivo è tramontato in seguito alla mancata cessione di Bennacer. I nerazzurri, dal canto loro, dovranno gestire i proposito d’addio di Davide Frattesi, obiettivo concreto della Roma anche in vista della prossima estate, mentre i bianconeri risultano ad oggi quelli con necessità meno impellenti in quel ruolo. Pagato circa 18 milioni di euro dai giallorossi, Koné, come quasi tutti i giocatori in rosa, non viene considerato incedibile dalla dirigenza, a patto che le offerte in arrivo possano garantire una ricca plusvalenza per le casse giallorosse.