Dieci milioni per la punta: via libera Abraham

Calciomercato Roma, grandi manovre vengono accostate al pacchetto offensivo dei giallorossi, sia in entrata che in uscita. Assist da 10 milioni per la punta e via libera alla cessione di Abraham.

Domani ci sarà l’apertura del calciomercato estivo ed in casa Roma i fari sono puntati sulle prossime mosse di Florent Ghisolfi. Il dirigente francese, alla prima campagna di trattative dopo la firma con i giallorossi, si è sbloccato in uscita con la cessione di Andrea Belotti. Il Gallo ha firmato col Como di Fabregas, consentendo alle casse del club guidato dai Friedkin – oltre ad una plusvalenza netta, un importante risparmio anche dal punto di vista dell’ingaggio percepito. Ma i movimenti in uscita nel pacchetto offensivo della squadra di Daniele De Rossi potrebbero essere appena iniziati.

Sul fronte delle cessioni in attacco la Roma va ad intrecciarsi a doppio filo con le manovre del Milan. La squadra rossonera ripartirà da Paulo Fonseca in panchina, l’ex giallorosso è stato nominato dopo l’addio a Stefano Pioli nelle scorse settimane. Ed il tecnico portoghese è segnalato come attivo nella caccia al nuovo terminale offensivo, con l’addio di Olivier Giroud destinazione MLS comunicato da diverse settimane. La trattativa per Joshua Zirkzee resta sullo sfondo, mentre i rossoneri possono tentare l’affondo per Romelu Lukaku e non solo a stretto giro di posta.

Calciomercato Roma, il Milan non molla Lukaku e Abraham: assist da 10 milioni

Secondo quanto scrive la ‘Gazzetta dello Sport’, il Milan sta cercando di cedere Origi in Turchia. I rossoneri si aspettano di incassare circa 10 milioni di euro dall’operazione in uscita e sono pronti a reinvestire la cifra per il colpo Romelu Lukaku, anche se il Chelsea non sembra intenzionato a cederlo in prestito.

Oltre a Big Rom, attualmente impegnato all’Europeo col Belgio, nella lista di Fonseca rimane presente il nome di Tammy Abraham. Il quotidiano sportivo non chiude le porte del Milan al centravanti britannico, lasciando la possibilità concreta alla Roma di fare cassa con la sua cessione.