Calciomercato Roma, occasione UFFICIALE in Premier League. Il club lo ha appena comunicato, lascia a parametro zero.

Il calciomercato si prepara ad entrare nel vivo e a generare un corpo importante di novità tra le fila della Roma e di tante altre squadre. La chiosa stagionale, come si ricorderà, era stata seguita da una certa curiosità rispetto alle possibili scelte di società e dirigenze circa i cambi in panchina, fautori di un vero e proprio valzer di cambiamenti che ha toccato diverse realtà del nostro campionato.

Da questa situazione, come noto, sarebbero potute derivare conseguenze di non poco conto anche per la campagna acquisti, come ben ricorda, tra le varie, la vicenda relativa a Federico Chiesa, tra i nomi più caldi di questa primissima parentesi estiva, alla luce di una scadenza contrattuale non più lontana e di una posizione di centralità progettuale ormai smarrita con l’addio di Allegri e la nomina di Thiago Motta come nuovo tecnico della Juventus. Il numero 7 bianconero è, però, solo una delle tante pedine che potrebbero muoversi in una campagna acquisti che, restando in casa Roma, si appresta a regalare aggiornamenti anche tra le fila femminili.

Calciomercato Roma Femminile, addio UFFICIALE Cissoko: è un obiettivo

In questi anni, infatti, i Friedkin hanno palesato una serietà e concretezza di intenzioni anche negli altri ambiti del club, non unicamente relegati al mondo sportivo della prima squadra maschile. Dalla Primavera alla Roma femminile, sono stati tanti gli investimenti economici e di idee da parte della proprietà, con importanti soddisfazioni arrivate soprattutto dalle ragazze di Alessandro Spugna.

Vincitrici dello Scudetto e protagoniste di un percorso di crescita continuo nell’ultimo lustro, anche le giallorosse si apprestano ad andare incontro a novità di calciomercato, con addii ma anche nuovi arrivi. Tra questi, in particolar modo, va segnalata la potenziale occasione di calciomercato proveniente dall’Inghilterra, legata a Dawa Cissoko, di ruolo difensore centrale. Quest’ultima sarebbe finita da qualche tempo nel mirino della Roma e ufficialmente salutata dal West Ham in queste ore.

Il club di Premier, infatti, con una nota ha quest’oggi annunciato l’addio di diverse calciatrici, tra cui proprio la ventisettenne, che potrebbe ripartire dall’esperienza giallorossa.