Via libera Roma: hanno già scelto il sostituto

Calciomercato Roma, sostituto già scelto e addio segnato: strada spalancata per Ghisolfi. Gli ultimi aggiornamenti.

I margini di manovra concessi ai Friedkin restano certamente dei non più semplici o ampi, al netto di una maggiore libertà che, a partire dalla giornata di domani, potrebbe permettere di assistere ad un calciomercato meno influenzato dai mancati introiti Champions, rispetto a quanto accaduto in passato. Discriminante potenzialmente fondamentale potrebbe consistere nelle capacità di Ghisolfi, atteso dalla catalizzazione di un nuovo progetto di coesistenza, collaborazione e comunione di vedute con Daniele De Rossi.

Il mese di giugno, fin qui, non ha regalato concrete o grosse novità, se non la conferma di alcuni addii che, per motivi diversi, parevano ormai scontati. Da domani, ad esempio, saranno esaurite le scadenze dei contratti di giocatori come Rui Patricio o Spinazzola, le cui uscite da Trigoria genereranno un ammortizzamento sul libro paga dei Friedkin, attesi al contempo da possibili incassi grazie a cessioni ben mirate e calibrate. Il tutto, ovviamente, senza mettere in secondo piano un mercato in entrata che, in plurimi reparti, dovrà permettere di registrare novità tra le fila giallorosse.

Sostituto di Gabriel Sara già individuato, il Norwich ha deciso

Fino a questo momento, ad essere attenzionate in modo maggiore, sono state soprattutto le questioni relative all’attacco, come ben ci ricorda la questione Chiesa e, ancora, una sortita di Lukaku che, a prestito scaduto, pare dover essere ormai definitiva. Al contempo, la settimana da poco conclusa ha permesso di capire come le intenzioni di rinforzare la Roma da parte di Ghisolfi e colleghi interessano anche la regione centrale di campo.

Il nome più caldo, da questo punto di vista, resta quello di Enzo Le Fée, individuato tra le fila del Rennes per eclettismo e qualità da mettere a disposizione del centrocampo di De Rossi. Parallelamente, poi, si è recentemente assistito anche al ritorno di fiamma di un nome del quale vi avevamo parlato più volte in esclusiva, quale quello di Gabriel Sara del Norwich.

Il centrocampista brasiliano del Norwich piace soprattutto per le spiccate doti offensive, che hanno saputo generare grandi attenzioni in Premier League e, in particolar modo, tra le fila del Crystal Palace. La Roma, intanto, mantiene aperto il dossier per un profilo valutato circa 20 milioni di euro e che il Norwich parrebbe poter già considerare destinato alla partenza.

Non a caso, infatti, secondo quanto riferito da PinkUn, il club inglese starebbe seriamente valutando il nome del centrocampista Lewis O’Brien, reduce dalla stagione in prestito al Nottingham Forest e considerato come uno dei nomi maggiormente in grado di ovviare alle sempre più probabili partenze che attendono il centrocampo del Norwich. Tra queste, esplicitamente, viene nominata anche quella di Gabriel Sara.