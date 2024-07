Calciomercato Roma, anticipo al Milan: contatto decisivo

Il calciomercato estivo ha aperto ufficialmente i battenti e la Roma sonda le diverse occasioni in vista della sessione ordinaria. Anticipazione ASRL confermata e blitz anti Milan.

In queste ore si è aperta ufficialmente la finestra di calciomercato estivo, la prima targata De Rossi – Ghisolfi in casa Roma. Il nuovo tandem giallorosso sta scandagliando il mercato a caccia di occasioni in entrata, con il francese segnalato su diverse piste in Serie A e non solo. Mentre la rosa giallorossa si sfoltisce, con i diversi addii tra scadenze di contratto e termine dei vari prestiti, spunta la conferma di una pista anticipata in tempi non sospetti dalla nostra redazione. Ecco la mossa del club giallorosso per bruciare la concorrenza del Milan di Fonseca ed Ibrahimovic.

Focus sul settore di centrocampo della Roma, uno dei ruoli particolarmente attenzionati da Daniele De Rossi e Florent Ghisolfi in entrata. Il nome più caldo da diversi giorni è quello di Enzo Le Fée, centrocampista del Rennes che ha già trovato un accordo con il dirigente transalpino. In attesa di nuovi segnali, con l’accordo economico tra i giallorossi ed il Rennes che ancora non è arrivato, spunta una nuova pista in mediana nel campionato italiano. Guanto di sfida lanciato al Milan dell’ex Paulo Fonseca e Roma che rompe gli indugi dopo una stagione da protagonista del centrocampista in Serie B.

Calciomercato Roma, confermata la pista Busio a centrocampo: contatti in corso

Fari puntati sul centrocampista statunitense Gianluca Busio, protagonista della promozione del Venezia con sette reti nella scorsa stagione. Nome già anticipato da Asromalive.it ad inizio maggio, e pista che trova conferme con i primi contatti in corso tra i giallorossi ed il club lagunare.

A confermare la traccia che porta a Gianluca Busio, seguito anche dal Milan nelle scorse settimane, è stato il sito Sportface.it. Il portale svela come la Roma abbia chiesto informazioni sul mediano statunitense, che ha il contratto in scadenza tra dodici mesi con il Venezia.