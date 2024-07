Calciomercato Roma, UFFICIALE: il primo colpo è spagnolo

Calciomercato Roma, adesso è anche ufficiale: nel primo giorno di apertura delle trattativa i giallorossi ufficializzano l’innesto. C’è la nota

Nel primo giorno di mercato la Roma ha annunciato il colpo. A titolo definitivo. L’operazione sembrava essere chiusa da un poco di tempo e così è stato. L’addio è stato anticipato dal giocatore con un post apparso sul proprio profilo social. Nello spazio di pochissimo tempo, poi, è arrivato il comunicato ufficiale da parte del club giallorosso.

“L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto di Buba Sangaré dal Levante a titolo definitivo. Difensore esterno classe 2007 – di piede destro – nato in Spagna ad Elche e di origini maliane, Sangaré vanta già presenze in Liga e Coppa del Re, collezionate proprio con il Levante. Con la rappresentativa spagnola, invece, ha partecipato all’Europeo di categoria under 17″. Queste le poche righe apparse sul sito della Roma che hanno annunciato la chiusura dell’affare.

Sangaré, pochi minuti prima, attraverso un post sui propri canali social aveva annunciato l’addio al Levante dopo diversi anni passati dentro al club. Affare, come detto, chiuso da un poco di tempo, con il giocatore che almeno inizialmente si dovrebbe aggregare alla Primavera. Non ci sono notizie nel merito, in questo momento, ma forse potrebbe anche cominciare la preparazione il prossimo 8 luglio con la squadra di Daniele De Rossi. Certo, in Spagna di calciatori giovani che stanno esplodendo ce ne stanno molti, uno su tutti Yamal: stessa età di Sangaré. Si sogna, insomma.

La Roma, quindi, batte il primo colpo. Un colpo che guarda al futuro con un giocatore giovanissimo che, magari nei prossimi anni, potrebbe anche regalare una plusvalenza importante. L’obiettivo, uno dei tanti, voluto dai Friekdin e affidato a Ghisolfi, è appunto questo: riuscire ad avere gente che nel futuro potrebbe diventare un vero e proprio patrimonio.