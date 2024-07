Dalla Juventus al Real Madrid, offerta last minute: Giuntoli ha chiuso il cerchio

Dalla Juventus al Real Madrid. Ora che è calato definitivamente il sipario sul campionato europeo dell’Italia, il mercato torna protagonista

L’Italia di Luciano Spalletti ha salutato, definitivamente, la Germania. La nuova Juventus di Thiago Motta dal 20 al 26 luglio sarà a Herzogenaurach, in Baviera, sede ‘storica’ dell’Adidas.

La Germania, che ha affossato l’Italia azzurra, battezzerà, pertanto, la nuova Juventus che Cristiano Giuntoli sta allestendo in queste prime settimane di mercato. Ripartire con un nuovo progetto ritagliato su misura attorno alla figura di Thiago Motta, è questa l’idea del direttore tecnico bianconero. Il mercato potrà dare il suo contributo, nonostante le difficoltà di natura economico-finanziaria che ancora sussistono all’interno della Juventus. Non sarà, però, il mercato ‘inesistente’ che soltanto dodici mesi fa ha immobilizzato la società bianconera. Le prime operazioni, sia in entrata che in uscita, regalano ottimismo alla tifoseria zebrata. E pensare che siamo soltanto all’inizio di un mercato che vedrà la Juventus, giocoforza, protagonista. La rosa che avrà a disposizione Thiago Motta sarà, infatti, decisamente diversa, sia in termini qualitativi che numerici, da quella che ha avuto a disposizione Massimiliano Allegri fino a maggio scorso.

Juventus, occhio al Real Madrid per Thuram

In questo momento la priorità della Juventus è la ricostituzione di un centrocampo credibile ed affidabile. Un problema datato ma a cui Giuntoli intende porre rimedio. La Juventus ha intanto ufficializzato il centrocampista brasiliano, Douglas Luiz, acquistato per 50 milioni di euro dall’Aston Villa.

Il restyling della mediana è soltanto all’inizio dal momento che la società bianconera sembra ormai prossima a chiudere una seconda, importante operazione. Khéphren Thuram, centrocampista del Nizza, classe 2001, sembra ormai vicino alla Juventus. Il secondogenito di Lilian Thuram, indimenticato difensore centrale ex Juve e Parma, dovrebbe rappresentare il secondo tassello del nuovo centrocampo di Thiago Motta. In attesa, poi, anche di un terzo…

La Juventus, e Giuntoli, vogliono chiudere in fretta la trattativa per l’acquisizione del talento francese prima che si inseriscano concorrenze pericolose provenienti da oltre Manica, ma non soltanto. Sembra, infatti, come rivelato da elgoldigital.com, che anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti abbia seguito l’evoluzione del più piccolo della dinastia dei Thuram. L’addio di Toni Kroos sta spingendo i Blancos a guardarsi attorno e Khéphren Thuram appare come un’intrigante suggestione. La Juventus, però, è decisamente avanti e può chiudere la trattativa su una base economica leggermente inferiore ai 20 milioni di euro.