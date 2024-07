Dybala dentro o fuori: l’incontro con Ghisolfi

Dybala da dentro o fuori: l’argentino ha preso una decisione importante e vuole incontrare Ghisolfi. Ecco la data del summit

Da oggi sul cartellino di Paulo Dybala c’è il prezzo, che lo potrebbe portare via dalla Capitale. Scatta infatti la clausola di 12milioni di euro che sarà valida per tutto il mese di luglio che permette ad un club estero di prenderlo senza passare dalla Roma.

Certo, alla fine deciderà il giocatore se accettare o meno, è questo a quanto pare potrebbe essere un punto importante per i giallorossi. Paulo, arrivato nella Capitale dopo il mancato rinnovo di contratto con la Juventus, da queste parti sta bene, non ha nessuna intenzione di andare via e secondo le informazioni che questa mattina sono state riportate dal quotidiano free press Leggo, ha deciso di fare una mossa per incontrare prima del raduno a Trigoria, fissato per il prossimo 8 luglio, il direttore sportivo Ghisolfi.

Dybala incontra Ghisolfi, ecco quando

Dybala arriverà a Roma tre giorni prima, quindi salvo variazioni dell’ultim’ora, e magari variazioni di qualche giorno, intorno al 5 luglio. Vacanze finite, quindi, almeno per ora, dato che poi volerà di nuovo in Argentina per convolare a nozze con la compagna. Vuole anticipare il rientro perché – si legge – vuole incontrare Ghisolfi e capire il progetto tecnico.

La sua voglia è quella di restare, ma vuole rassicurazioni da parte del club perché, nel caso non fosse così, la tentazione della Premier League aumenterebbe, visto che nei prossimi giorni in ogni caso potrebbe arrivare un’offerta dal Manchester United di Ten Hag che ha rotto gli indugi e vorrebbe portare in Inghilterra il giocatore giallorosso. Giorni caldi, insomma, giorni davvero importanti per il club e per il giocatore, atteso in Italia e con la voglia di capire, in maniera definitiva, cosa fare nel futuro.