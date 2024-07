Lascia i bianconeri ma non per la Roma: la firma è UFFICIALE

Niente Roma, è ufficiale: sgarbo bianconero che trovano l’accordo in Premier League. C’è anche il comunicato del nuovo club

Niente da fare, l’accordo è stato reso ufficiale nella notte e il giocatore, accostato anche con una certa insistenza alla Roma, non sarà un giocatore di Daniele De Rossi. Sfuma uno degli esterni che i capitolini avevano messo nel mirino per la prossima annata, che aveva tutte quelle caratteristiche che il tecnico richiede dal mercato.

Friedkin bruciati. Non solo per quanto riguarda la Roma, ma anche perché il giocatore era stato accostato anche all‘Everton, il club di Premier League che la proprietà americana ha in mano. Non è ancora ufficiale, ma tutto lascia presagire che manchi solamente l’annuncio ufficiale della chiusura dell’affare. Intanto, per Minteh, classe 2004 del Newcastle, l’annuncio ufficiale è arrivato nella notte. Il giocatore, dopo un anno in prestito al Feyenoord, torna in Premier League.

Ufficiale, Minteh è del Brighton

Lo ha preso il Brighton, squadra che la Roma ha affrontato in Europa League la scorsa stagione, che si è assicurata le prestazioni a titolo definitivo del giocatore. “L’esterno ha firmato un contratto fino a giugno 2029. Il 19enne arriva al club dopo una stagione di grande successo in prestito con il Feyenoord, secondo classificato in Eredivisie, dove ha segnato dieci gol e registrato sei assist in 27 presenze in campionato”. Questa la nota del club inglese.

“Yankuba è un giovane talento – ha detto il direttore tecnico David Weir che ha suscitato molto interesse, quindi siamo lieti di dargli il benvenuto nel club. È un giocatore offensivo entusiasmante con una velocità incredibile. Ha avuto una stagione molto impressionante con il Feyenoord, acquisendo esperienza sia in Champions League che in Europa League”. Quindi uno dei tanti nomi che fino al momento sono in uscita come possibili innesti giallorossi non arriverà.