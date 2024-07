“Lo hanno preso dalla Lazio”: tifosi della Roma increduli

I tifosi della Roma non credono ai loro occhi, reazione immediata: “Lo hanno preso dalla Lazio”.

Le attenzioni principali di questa prima parentesi estiva non possono che essere rivolte ad un calciomercato che, nella capitale come presso tante altre realtà, è ancora ben lungi dal decollare. Ad avere un certo impatto, finora, è stato infatti anche lo svolgimento di un Europeo che si sapeva poter avere ingerenze anche si valutazioni e tempistiche durante la campagna acquisti. Calciomercato a parte, però, queste settimane estive sono, più genericamente, di apparecchiamento a ciò che verrà, con aggiornamenti e novità che abbracciano una pluralità di campi.

Oltre ai cambi in panchina, gli scossoni interni e ai mutamenti tra le fila dirigenziali, l’estate si distingue calcisticamente anche per anticipazioni e attese relative anche a tanti altri aspetti, partendo dalle anticipazioni sulle date del calendario, passando per la presentazione dei nuovi palloni da gara o, ancora, delle magliette e dei kit sportivi scelte da ogni singola società, non senza grosse ingerenze decisionali da parte di sponsor e in piena considerazione, giustamente, di parametri anche legati a valutazioni economiche.

Nuova tuta della Roma, polemica ‘ufficiale’: “Mettiamo i colori della Lazio”

Proprio da questo punto di vista, le ultime ore in casa Roma sono state pressoché ‘roventi’, in attesa di un calciomercato che, oltre alla prima ufficialità in entrata, ha permesso di assistere anche alle uscite definitive degli ormai svincolati Spinazzola e Rui Patricio. In questo contesto di potenziali grandi cambiamenti e di concrete novità, non è però certamente mancato spazio a qualche polemica, generata dalla presentazione delle tute ufficiali messe in commercio dal club.

In queste ore, infatti, la Roma ha presentato il kit ufficiale Adidas, nel quale emergono diversi dettagli, non tutti graditissimi. Se, sulla falsariga di una tradizione a lungo invocata, il lupetto di Gratton genera un certo piacere alla vista, ben diverso è il gusto decisionale da un punto di vista cromatico. A spiccare, infatti, è proprio un imponente sezione centrale celeste, sotto una banda di colore biancastro, quasi aureo.

Una scelta che, per usare un eufemismo, non convince i tifosi. Se c’è, infatti, chi evidenzia come si tratti di un richiamo ad un turchese già usato in passato, ben più ampia è la fetta di chi abbia palesato ostilità rispetto a questa novità. Su X, infatti, non sono assolutamente mancate evidenziazioni circa la vicinanza con i colori della Lazio: “Vorrei conoscere e stringere la mano al genio che ha pensato ‘ma si dai, mettiamo i colori della Lazio (in una tuta della Roma)’, scrive uno dei tanti utenti poco entusiasti a riguardo.