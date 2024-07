Sgommata Ghisolfi, Roma al traguardo: ecco il primo colpo

Florent Ghisolfi sta provando ad accelerare per dare a De Rossi un rinforzo particolarmente importante: siamo vicini al traguardo per il suo arrivo

Il tecnico romanista ha indicato chiaramente quali sono le caratteristiche di cui ha bisogno e sta cercando di ottenere il massimo sul mercato. Un giocatore con quella tecnica non può che essere un rinforzo azzeccato per la rosa.

La testa di Ghisolfi è concentrata su almeno due principali rinforzi: un centrocampista e un esterno. Al momento tutti i nomi che stanno circolando in ambito Roma riguardano proprio questi ruoli qui. Che si tratti di Chiesa e Thuram, piuttosto che Frattesi e Almqvist, per De Rossi le prime lacune da colmare sono proprio queste. Ovviamente subito a seguire troviamo l’impellenza del terzino, tanto a destra quanto a sinistra, dove Spinazzola ha appena comunicato il suo addio definitivo alla causa giallorossa.

Proprio la mediana è forse la zona in cui si decidono i destini di una squadra e la Roma ha da tempo un gap con le migliori in tal senso. L’ex ds del Nizza vuole pescare in Francia per regalare al proprio allenatore un uomo in grado di cambiare passo, gestire bene il palleggio ed essere qualitativamente efficace. Enzo Le Fee sembra avere tutte le caratteristiche giuste, tranne una: il prezzo.

Ghisolfi insiste per Le Fee: nuova proposta al Rennes per chiudere la trattativa

La Roma avrebbe presentato per il centrocampista del Rennes una prima proposta inferiore ai 15 milioni per Le Fee, rifiutata dal suo attuale club. Per convincere i francesi, però, come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, è pronta una nuova proposta, più vicina alle richieste dell’ex squadra di Matic (circa 18 milioni).

Le Fee dal canto suo ha praticamente già dato il suo assenso alla trattativa, e starebbe solo attendendo il via libera per volare nella Capitale e mettere tutto nero su bianco. Il suo rendimento nell’ultima stagione non è stato altissimo ma le premesse nel Lorient erano davvero ottime, tanto da renderlo uno dei prezzi pregiati dell’Under 21 francese. Ghisolfi lo conosce bene proprio per averlo avuto nella precedente esperienza e sa quanto potrebbe dare ad una mediana monocorde come quella romanista. Vedremo se la sua ultima offerta porterà alla tanto attesa luce verde.