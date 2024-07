Spalletti aiuta la Roma: il doppio colpo ora è scontato

Calciomercato Roma, l’Europeo viene in aiuto di Ghisolfi: ecco il momento giusto per il doppio affondo in Serie A

L’Europeo aiuta la causa della Roma. Potrebbe essere così? Secondo Il Messaggero in edicola questa mattina non ci sarebbe momento migliore per andare ad affondare il colpo per un paio di elementi che i giallorossi hanno messo nel mirino e per i quali, Daniele De Rossi, ha dato ovviamente il via libera da tempo.

Un mano l’ha data Luciano Spalletti in un caso, l’altra invece è arrivata direttamente dal giocatore in questione che ha fatto delle prestazioni assai al di sotto delle aspettative e che quindi potrebbe anche partire. Ma andiamo con ordine e vediamo di chi si tratta.

Calciomercato Roma, doppio affondo

Il primo è Bellanova, uno dei pochi dentro il gruppo azzurro che non ha fatto nemmeno un minuto in Germania. Il Torino chiede 20–25milioni di euro, e sperava ovviamente che qualche performance importante avrebbe potuto cambiare le carte in tavola. Ma all’Europeo, l’ex Inter, non ha giocato per niente e quindi non ha avuto nessuna possibilità di mettersi in mostra. Giocando su questo fattore Ghisolfi potrebbe anche decidere di chiedere uno sconto a Cairo, massimo dirigente dei piemontesi, e regalare così a De Rossi l’esterno voluto.

Finita qui? No, non è finita qui: perché se Federico Chiesa, invece, ha giocato tutte le partite, non è mai riuscito a dare quello che tutti si aspettavano se non nel primo tempo dell’unica gara vinta, quella con l’Albania al debutto. Un flop anche lui, insieme a tutti i compagni azzurri che sono già tornati a casa, che potrebbero aiutare il doppio affondo del nuovo direttore sportivo della Roma. Sì, sembra proprio essere questo il momento di un’accelerata che si potrebbe anche rivelare decisiva. Vedremo se Ghisolfi riuscirà a sfruttare l’occasione che si è piazzata davanti.