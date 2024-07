Addio UFFICIALE: la Roma lo saluta così

Arriva un altro addio ufficiale in casa Roma dopo quello di Leonardo Spinazzola: finisce con un saluto ricco di sentimento per un pezzo grosso dello spogliatoio

Tempo di rifondazione in casa giallorossa, con diversi giocatori che hanno concluso quest’anno la propria esperienza nella Capitale. Per Ghisolfi e De Rossi ci sarà bisogno di trovare sostituti all’altezza per non farli rimpiangere.

Questa sarà un’estate particolarmente importante per la Roma in relazione al mercato da portare avanti. Si perché mai come quest’anno ci sono tantissimi cambiamenti da registrare. De Rossi ha sostituito Mourinho a gennaio ma la vera rivoluzione sta avvenendo proprio ora. I contratti in scadenza al 30 giugno non sono stati rinnovati, così come i prestiti annuali di Lukaku, Azmoun, Kristensen e Llorente, ad eccezione di Angelino che invece rimarrà per altri tre anni.

Tra chi ha salutato Trigoria c’è sia Leonardo Spinazzola che Rui Patricio. Il terzino sinistro ha voluto lanciare un bellissimo messaggio sui social per ringraziare tutti dell’esperienza vissuta in questi anni e la stessa cosa l’ha fatta l’estremo difensore portoghese. Arrivato tre anni fa dal Wolverhampton, fortemente voluto da José Mourinho per dare certezze ad un ruolo da troppo tempo vacante, Rui è stato uno dei protagonisti della vittoria in Conference League.

La Roma saluta Rui Patricio: il messaggio sui social per l’addio del numero 1 portoghese

Il 36enne lusitano ha messo insieme la bellezza di 129 gare con la maglia della Roma e ha alzato al cielo la Conference del 2022 a Tirana. Lo scorso anno ha vissuto come tutti l’amara serata di Budapest, ricordata anche nel suo commiato su Instagram. Un reel in cui ha ripercorso un cammino comunque importante, per lui e per la squadra.

“Il mio viaggio a Roma si conclude così, portando con me tanti ricordi professionali e personali“, ha scritto nelle scorse ore, chiudendo una pagina professionale molto importante.

Anche la Roma in questi minuti ha affidato al proprio profilo X un saluto affettuoso al numero 1 protagonista degli ultimi tre anni: “Grazie di tutto, Rui”. D’altronde come diceva lo Special One: “Rui è Rui“.