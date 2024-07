Calciomercato Roma, 50 milioni dai Friedkin: finale già scritto

Il calciomercato estivo ha preso il via in queste ore e le attenzioni in casa Roma vengono rivolte alle manovre di Florent Ghisolfi. Il francese vuole accontentare De Rossi: non solo Chiesa nel mirino.

Il flop europeo dell’Italia di Luciano Spalletti può riflettersi anche sulle manovre di calciomercato estivo in casa Roma. La squadra giallorossa, che tra pochi giorni si raduna a Trigoria agli ordini di Daniele De Rossi, sta studiando il triplo colpo azzurro sul fronte degli acquisti per Florent Ghisolfi. Rivoluzione made in Italy per la nuova coppia giallorossa e tripletta nel mirino per l’ex Capitano romanista. Non c’è solo Federico Chiesa nei radar della squadra capitolina.

Ad un giorno dall’apertura ufficiale del calciomercato estivo le attenzioni in casa Roma sono rivolte alle manovre di Florent Ghisolfi. Il dirigente francese è alla prima sessione di trattative dopo l’arrivo in giallorosso, mentre Daniele De Rossi per la prima volta in carriera potrà preparare la stagione in panchina a partire dal ritiro estivo. Tra meno di una settimana la truppa giallorossa si ritroverà nel quartier generale di Trigoria, in attesa di nuovi colpi in entrata dal calciomercato estivo. Il tecnico romanista spinge per il triplo colpo azzurro, un rinforzo per reparto che spingerebbe alla rivoluzione Made in Italy per la squadra giallorossa.

Calciomercato Roma, un azzurro per reparto: doppio colpo con Chiesa

Non è un caso che la proprietà Friedkin in questi anni abbia speso molto per il settore giovanile, circa 50 milioni secondo quanto riporta l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’. Investimenti che si riflettono nelle 5 finali conquistate su 6 a disposizione nelle categorie giovanili. Questa attenzione alla formazione di futuri talenti può spingere Ghisolfi al triplo colpo azzurro in entrata.

Un rinforzo per reparto dal calciomercato italiano per la Roma di De Rossi. In attacco il sogno proibito rimane Chiesa e non è escluso un nuovo summit con l’agente Ramadani dopo l’eliminazione dall’Europeo dell’Italia. Per la fascia di destra l’obiettivo più caldo è quello di Raoul Bellanova, per il quale il Torino chiede 20 milioni di euro. Mentre a centrocampo il mirino resta puntato sul giovane Prati dal Cagliari.