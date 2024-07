Chiesa e Juve già separati: Conte rovina la Roma

Dopo aver detto addio all’Europeo con l’Italia di Luciano Spalletti, Federico Chiesa dovrà capire adesso in quale squadra giocherà l’anno prossimo.

Dopo la delusione cocente dell’eliminazione dell’Italia di Luciano Spalletti dall’Europeo, la luce dei riflettori del movimento calcistico italiano si è spostata di nuovo verso le varie trattative di calciomercato. Anche la stessa Roma è tra le squadre che sono più al lavoro in queste prime settimane di mercato estivo.

Florent Ghisolfi, nuovo direttore sportivo del team capitolino, è infatti al centro di tante trattative di calciomercato. Nella Roma, di fatto, ci saranno tanti cambiamenti rispetto all’anno scorso. Il club capitolino, dunque, è al lavoro per regalare a Daniele De Rossi dei calciatori di grande qualità.

Tra questi bisogna sicuramente inserire Federico Chiesa, uno dei pochi a salvarsi nell’Italia di Spalletti. Quest’ultimo, a causa del mancato rinnovo del contratto che scadrà nel 2025, lascerà la Juventus in questa sessione di calciomercato. Anche perché Thiago Motta, infatti, ha ribadito a Cristiano Giuntoli la non incedibilità dell’ex calciatore della Fiorentina. Tra le squadre interessate all’attaccante c’è anche la Roma che, però, dovrà battere la forte concorrenza del Napoli di Antonio Conte.

Calciomercato Roma, Napoli è in pole position per Federico Chiesa: i giallorossi inseguono

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X dal giornalista ‘Attilio Malena‘, infatti, i prossimi giorni saranno molto ‘caldi’ per il futuro di Federico Chiesa. La squadra in pole position, al momento, è proprio il Napoli. Mentre la Roma sarebbe in seconda fila.

Florent Ghisolfi, dunque, nei prossimi giorni dovrà fare di tutto per cercare di colmare il gap rispetto al Napoli. Anche perché Federico Chiesa è stato designato da Daniele De Rossi come primissimo obiettivo per rafforzare il proprio reparto offensivo.