Calciomercato Roma, Juve dimenticata: colpo in Premier League

Calciomercato Roma, Juve dimenticata: Ghisolfi pronto al colpo in Premier League che potrebbe arrivare con lo sconto. La situazione

Dopo Le Fée un altro centrocampista. La Roma fa sul serio e secondo le ultime informazioni che arrivano dall’Inghilterra, Ghisolfi lo vorrebbe prendere con lo sconto. Sono giorni di attesa, quindi, per capire se il Manchester City ha intenzione di mollare il giocatore nelle prossime settimane.

Il profilo di Kalvin Phillips, a quanto pare, piace dalle parti di Trigoria secondo quanto scritto da givemesport al di là della Manica. Il costo del cartellino non è accessibile, o almeno non lo è per tutti, visto che parliamo di una cifra che si aggira intorno ai 45milioni di euro. Ma ci potrebbe essere la possibilità di abbassare le pretese, soprattutto se il giocatore chiedesse a Guardiola il via libero. Per il momento, Phillips, non sembra così voglioso, comunque, di lasciare il club inglese.

Calciomercato Roma, Phillips con lo sconto

Non è una trattativa veloce: né da impostare e nemmeno da chiudere e questo lo sappiamo. Però la Roma sta valutando un giocatore che un paio di anni fa sembrava potesse diventare uno dei più forti centrocampisti in Europa. Poi le cose non sono andate come ci si aspettava, ma magari in un altro contesto potrebbe rilanciarsi. Speriamo possa davvero essere nella Capitale.

Non ci sono, comunque, solamente i giallorossi sul giocatore, ma si parla anche di un interesse del Fulham nei confronti dell’inglese, quindi anche la Premier League sta valutando con attenzione la situazione. Vedremo quello che succederà ovviamente nel corso delle prossime settimane, con una Roma che inizia, a quanto pare, a fare sul serio. Certo, sempre alla ricerca di quell’attaccante che dovrà andare a prendere il posto di Romelu Lukaku. Ed è questo un altro tema che Ghisoldi deve affrontare anche in breve tempo.