Clausola Calafiori: colpo di scena Juventus

Il futuro di Riccardo Calafiori è destinato ad infiammare la sessione di calciomercato estivo in Serie A. Spunta l’accordo con la clausola per il difensore del Bologna, cambia tutto per la Juve.

Tra i pochi a salvarsi nella spedizione azzurra ad Euro 2024, ora Riccardo Calafiori torna un nome caldo del calciomercato estivo dopo l’eliminazione della Nazionale di Luciano Spalletti. Il difensore ex Roma, protagonista nella cavalcata Champions League del Bologna di Thiago Motta, ha trovato un accordo che ne riscrive il futuro nelle prossime settimane. Spunta anche la clausola che coinvolge direttamente la Juventus, che in casa emiliana ha già pescato il tecnico ex centrocampista.

Il difensore mancino, a parte lo sfortunato autogol contro la Spagna, si è ben distinto nella fase a gironi dell’Europeo con l’Italia. Il classe 2002, protagonista della stagione da record del Bologna, è seguito con interesse da tante big nel calciomercato estivo. La Juventus, che ha già prelevato Thiago Motta dalla squadra felsinea, sta continuando a corteggiare il difensore ex Roma. Ma il Bologna del patron Saputo non sembra intenzionato ad accontentare l’ormai ex tecnico dei rossoblù, spingendo per l’accordo col difensore mancino che ribalta le manovre della squadra bianconera nel calciomercato estivo.

Il Bologna blinda Calafiori: accordo e clausola anti Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dal ‘Corriere dello Sport’ il Bologna ha trovato un accordo per mantenere in Emilia il difensore per almeno un altro anno. Stipendio adeguato alla crescita del calciatore prelevato dal Basilea e spunta anche la clausola anti Juventus.

L’unico paletto emerso dall’incontro tra Calafiori ed il Bologna, secondo il quotidiano sportivo, sarebbe quello di rifiutare la proposta della Juventus. Il difensore cresciuto nella Roma potrebbe essere ceduto solo di fronte ad offerte irrinunciabili, si parla di almeno 50 milioni di euro con lo sguardo rivolto alla Premier League. Un accordo che gelerebbe di fatto le manovre in entrata della squadra bianconera.