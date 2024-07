Dalla Roma al Milan dopo Fonseca: la firma è UFFICIALE

In casa Roma, proprio in questi ultimi minuti, bisogna registrare una firma ufficiale che riguarda anche il Milan.

Dopo l’eliminazione subita dall’Italia di Luciano Spalletti contro la Svizzera, al netto di tutte le polemiche sulla spedizione in Germania da parte degli azzurri, la luce dei riflettori dei media è tornata sulle varie trattative di calciomercato.

Anche la Roma, ovviamente, è impegnata in queste prime settimane di calciomercato estivo su vari profili di giocatori. Anche se fino a questo momento, escludendo il riscatto di Angelino dal Lipsia per 6 milioni di euro, in casa giallorossa ci sono stati solo degli addii: da quello di Romelu Lukaku, passando per quello di Leonardo Spinazzola, a quello di Rui Patricio.

Se il belga è tornato al Chelsea, questi ultimi due hanno ufficializzato il loro addio alla Roma tramite un post pubblicato sui loro profili ufficiali di Instagram. Sia Leonardo Spinazzola che Rui Patricio, quindi, hanno salutato dopo che non hanno rinnovato i rispettivi contratti con il club capitolino. Questi giocatori, di fatto, giocheranno l’anno prossimo in un’altra squadra. Tuttavia, proprio in questi minuti, c’è stato un annuncio ufficiale che riguarda un altro ‘tipo’ di addio alla squadra giallorossa.

Federico Guidi è il nuovo allenatore del Milan Primavera

Federico Guidi, dopo aver salutato la Roma, è diventato il nuovo allenatore del Milan Primavera, che ha appena annunciato l’ingaggio del mister. Dopo aver perso la finale scudetto nel 2022 ed aver vinto una Coppa Italia ed una Supercoppa italiana con il team capitolino, quindi, il tecnico è pronto ad iniziare una nuova sfida per la sua carriera.

Nei prossimi giorni, dunque, la società della Roma comunicherà sicuramente il nuovo allenatore che guiderà la squadra Primavera nelle prossime stagioni. C’è tantissima attesa per questo annuncio, visto che il club capitolino ha avuto sempre un occhio di riguardo per il proprio settore giovanile.