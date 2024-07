Firma saltata sul gong: Juventus famelica, ‘scambio’ in Serie A

La firma salta sul gong ma la Juve non molla e rimane famelica. Giuntoli show in Serie A. L’affare si chiude con lo “scambio”

La società che sta facendo meglio sul mercato, in questo momento, è la Juventus. Chiuso il colpo Douglas Luiz, in dirittura d’arrivo la trattativa che porterà anche Kepren Thuram in bianconero, Giuntoli non si vuole fermare e, nei prossimi giorni, potrebbe andare all’assalto di Koopmeiners, altro obiettivo della dirigenza torinese.

Poi sarà anche il momento di Di Gregorio, il portiere del Monza che lascerà i brianzoli e che si accaserà alla corte di Thiago Motta. Non ci sono più dubbi su questa operazione e si attende solamente che Szczesny lasci la Juventus. Il portiere polacco, che ha ancora un anno di contratto, ha detto chiaramente che non ha nessun problema ad accettare una nuova destinazione. Si è pensato all’Arabia Saudita, con una offerta veramente faraonica per il portiere. Ma le cose potrebbero andare in maniera diversa.

Szczesny si avvicina al Monza

Szczesny in Serie A? Sì, potrebbe anche andare in questo modo. Secondo le informazioni che sono state riportate durante il programma Juventibus da Michele De Blasis, l’Al-Nassr sembra essersi ritirato dalla corsa al giocatore perché ha capito che lo stesso vorrebbe rimanere in A, e si starebbe appunto accordando con il Monza, proprio il club dal quale in bianconero dovrebbe arrivare il suo erede.

Galliani quindi è pronto ad affidare i pali al polacco, che ha fatto l’Europeo con la sua nazionale, quasi sicuramente l’ultimo della sua carriera, e che ha dimostrato diverse volte nel corso della sua carriera di essere uno dei migliori in circolazione. Sempre pronto, reattivo, e che non sembra avere nessuna intenzione di andare a giocare dall’altra parte del Mondo. Magari se ne riparlerà l’anno prossimo, ma adesso si sente un giocatore vivo.