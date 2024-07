Il grande ex lo manda alla Juve: salta il pupillo di Ghisolfi

Il grande ex lo manda alla Juventus: salta il pupillo di Ghisolfi. Lo hanno messo nel mirino anche i bianconeri con Giuntoli pronto all’assalto

Ufficializzato Douglas Luiz, in accelerata per Thuram, la Juventus targata Cristiano Giuntoli sta nascendo. E ha dovuto incassare anche in queste ore la decisione di Alvaro Morata, che ha deciso di rimanere all’Atletico Madrid: “Non mi vedo da nessun’altra parte” ha scritto lo spagnolo sui propri profili social.

Quindi il direttore dell’area tecnica della Juventus dovrà cercare un altro attaccante, perché in quel reparto anche se ci sono Vlahovic, Chiesa, Milik e Yildiz, qualcuno potrebbe uscire. E a quanto pare, secondo le informazioni che sono state riportate da Momblano nella solita diretta Twitch su Juventibus, sono due. E uno interessava, almeno fino a poche settimane fa, anche alla Roma.

Dalla Roma alla Juve, Giuntoli su Kalimuendo

“Due nomi nella lista della Juventus, sono due giovani attaccante. Uno è il piccolo sogno di Thiago Motta – ha detto Momblano – Arnaud Kalimuendo del Rennes. Motta spinge perché venga valutato. L’altro in lista gioca in Germania nell’Hoffenheim, ed è Maximilian Beier“.

Una doppia pista da seguire. E una era da seguire fino a poco tempo per la Roma, che poi ha lasciato perdere, dimostrando di avere altre idee, almeno all’apparenza. Sì, è vero, di Kalimuendo si è parlato e anche molto soprattutto all’inizio del mese di giugno, poi le cose sono un poco scemate e la sensazione è che circoli davvero poco su quelle che sono le idee dei giallorossi sul fronte avanzato.