La Roma è già un ricordo: volo prenotato in Spagna

Il calciomercato estivo si è ufficialmente aperto in queste ore e la Roma di De Rossi inizia a muoversi in entrata ed in uscita. Dopo la mancata conferma c’è il volo prenotato in Spagna.

Da poche ore è ufficialmente aperta la sessione di calciomercato estivo, la prima targata Florent Ghisolfi in casa Roma. Il dirigente transalpino, arrivato dopo le esperienze al Lens e al Nizza in Ligue 1, si è sbloccato in entrata col primo colpo ufficiale. Il primo volto nuovo in casa giallorossa è il giovane terzino Buba Sangarè, che arriva dal Levante. Mentre sulla corsia mancina è arrivato l’addio a parametro zero a Leonardo Spinazzola, sembra tutto pronto per la firma in Liga dopo il mancato accordo per il ritorno a Trigoria.

La data del 30 giugno ha rappresentato un vero e proprio spartiacque nel calciomercato estivo della Roma. Oltre ai due addii in scadenza di contratto, Spinazzola e Rui Patricio, i giallorossi hanno salutato tanti calciatori arrivati in prestito la scorsa estate. Il nome più altisonante è quello di Romelu Lukaku, che torna al Chelsea in attesa di nuovi segnali definitivi sul futuro. Sempre in Inghilterra, ma nel secondo livello del campionato britannico, tornano alla base due difensori arrivati dodici mesi fa a Trigoria in prestito.

Calciomercato Roma, niente conferma e futuro in Spagna per Llorente

Rasmus Kristensen e Diego Llorente tornano al Leeds dopo la stagione in prestito con la Roma. Il terzino danese ha faticato ad imporsi sulla corsia di destra, mentre il centrale spagnolo è sceso in campo in ben 41 occasioni in questa stagione.

Il classe ’93 sembrava pronto ad una terza firma con la Roma, che però non ha trovato l’accordo con il Leeds per farlo tornare a Trigoria a stretto giro di posta. Ed ora per Diego Llorente si aprono le porte della Liga in patria, dove il Betis di Pellegrini è in pole position assoluta per la firma del difensore centrale iberico. A svelare come lo sbarco in Liga sia dietro l’angolo è stato il sito Fichajes.net, che parla di dato di fatto circa la firma del centrale con la squadra andalusa. Staremo a vedere cosa succederà.