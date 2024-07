Roma a lezione di greco: la spunta il grande ex

In casa Roma si pensa al futuro della Primavera. Dopo l’addio ufficiale di Guidi ecco che ci potrebbe essere il ritorno del grande ex

C’è una panchina da sistemare in casa Roma, anche bella importante: quella della Primavera, dopo l’addio di Guidi che da oggi è ufficialmente diventato il tecnico dei pari età del Milan. E secondo Gazzetta Regionale, da sempre molto attenta a quello che succede nei settori giovanili, già circola qualche nome per andare a sostituire il tecnico che ha perso lo scudetto nella finale contro il Sassuolo.

Intanto c’è, evidentemente, la possibilità di una soluzione interna: Gianluca Falsini e Tugberk Tanrivermis sono quelli che la dirigenza starebbe verificando se in grado di andare tra i “grandi”, con l’obiettivo di costruire la Roma del futuro. Ma non solo, c’è anche la possibilità di prendere qualcuno che nel corso delle ultime stagioni, soprattutto con i giovani, ha dimostrato di sapere fare il proprio lavoro. E andiamo a vedere di chi si tratta.

Roma, ecco Leandro Greco per la Primavera

Potrebbe rivedersi a Roma, infatti, Cristian Chivu. Da giocatore già ci è passato, mentre come allenatore ha fatto benissimo sulla panchina dell’Inter. Rimane in corsa anche Daniele Galloppa, un centrocampista che ha fatto diverse presenze in Serie A. Ipotesi, al momento, mentre c’è una pista che sembrerebbe essere più “forte” delle altre.

Si parla di Leandro Greco, ex centrocampista classe 1986, che ha avuto già un paio di esperienze in panchina. “La prima è stata con il Sudtirol, la sua ultima squadra da calciatore, dove ha rivestito il ruolo di vice di Ivan Javorcic e nella stagione successiva (2022/2023) è rimasto al fianco di Lamberto Zauli. Dopo la risoluzione del contratto di quest’ultimo, Greco ha assunto il ruolo di guida tecnica del Sudtirol, tornando poi a fare il vice – stavolta di Bisoli – dopo tre giornate. La più recente avventura è invece in Sardegna sulla panchina dell‘Olbia, da dove è stato esonerato a gennaio con la squadra al penultimo posto”. Questo è il quadro fatto dal sito citato prima.