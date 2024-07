Rottura totale con la Juve, non solo Chiesa: Conte griffa il colpo Scudetto

La sua avventura con la Juventus sembra essere giunta definitivamente ai titoli di coda. Così il Napoli può far saltare il banco

Tra i club più attivi in questo primo scorcio della sessione estiva di calciomercato, la Juventus non ha alcuna intenzione di fermarsi all’acquisto di Douglas Luiz. Una volta annunciato l’innesto del centrocampista brasiliano, i bianconeri vogliono stringere i denti anche per Khephren Thuram.

L’intesa con il Nizza sembra ormai essere dietro l’angolo sulla base di una valutazione che, bonus inclusi, dovrebbe toccare quota 20 milioni di euro. L’accelerata improvvisa dell’area mercato della Juventus per Thuram non può non considerarsi una risposta indiretta fornita dalla ‘Vecchia Signora’ ad Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, che non ha ancora comunicato alla Juve la sua risposta alla proposta di rinnovo, si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro. Le proposte – dalla Premier e dalla Serie A – di certo non mancano.

Calciomercato Juventus, non solo Milan e Inter: anche il Napoli su Rabiot

Accostato soprattutto al Manchester United, Rabiot è finito nel mirino delle due milanesi ma non solo. Oltre ai sondaggi esplorativi effettuati dal Real Madrid, occhio alla possibile irruzione del Napoli. Secondo quanto riferito da Luca Momblano nel corso del suo intervento a Juventibus, infatti, il francese avrebbe un grande estimatore in Antonio Conte. Di seguito le parole di Momblano sull’argomento:

“C’è l’Inter su Rabiot. Il Milan ha iniziato a crederci, garantirebbe il triennale. Adesso si è inserito anche il Napoli. Non solo Allegri, anche a Conte piace Rabiot. Ma qual è il segnale? Se gli Azzurri il 29 giugno vanno dritto su Rabiot è perché negli ambienti non è solo uno stallo tra la Juve e Rabiot, c’è la percezione che ci sia uno strappo voluto dal calciatore ma che la Juve non intende accollarsi a livello mediatico. Per cui la Juve dice: ‘Rabiot ci deve rispondere’. Quando e se verrà eliminato dagli Europei, risponderà”.