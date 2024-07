Addio bianconero e sprint Roma: 20 milioni e Conte KO

La Roma sfida il Napoli di Antonio Conte e la concorrenza europea sulle tracce di un gioiello brasiliano. C’è una nuova pista accostata al calciomercato estivo di Florent Ghisolfi.

L’apertura del calciomercato estivo accende i riflettori intorno alle manovre di Florent Ghisolfi in casa Roma. Il dirigente francese, scelto dai Friedkin dopo l’addio a Tiago Pinto, sta lavorando per soddisfare le richieste di Daniele De Rossi in vista della prossima stagione. Il tecnico giallorosso tra pochi giorni radunerà la squadra a Trigoria per iniziare a lavorare col gruppo, in attesa di novità dal calciomercato estivo. Nella data del 30 giugno in tanti hanno salutato la società giallorossa, tra scadenze di contratto e fine della stagione in prestito. Ora sul fronte delle entrate spunta una nuova pista bianconera sul taccuino del dirigente transalpino.

Sono tante le piste accostate alla lista dei desideri della Roma che, dal vice Svilar in porta all’erede di Lukaku in attacco, può accogliere volti nuovi in ogni reparto di gioco. Particolare attenzione è riservata alle manovre sulle corsie offensive. Il sogno proibito per l’estate giallorossa è quello di Federico Chiesa, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza con la Juventus nel 2025. Una pista alternativa porta a guardare a Rodrigo Riquelme dall’Atletico Madrid, ora spunta anche una traccia che porta Florent Ghisolfi a sfidare il Napoli e non solo per un talento offensivo in Brasile.

Calciomercato Roma, Ghisolfi sulle tracce di Wesley: c’è anche Conte

Fari puntati su Wesley Gassova, attaccante classe 2005 in forza al Corinthians. Secondo quanto rimbalza dalla Francia l’attaccante esterno verde oro è finito anche nei radar della Roma, dopo che rappresentanti del giocatore e del Timao hanno sondato il mercato inglese tra fine maggio ed inizio giugno per trovare acquirenti all’ala offensiva.

Il giovane attaccante potrebbe lasciare i bianconeri per 20 milioni di euro e sono già arrivate offerte da West Ham e Chelsea. Secondo quanto scrive il giornalista Sebastien Denis su ‘X’, sulle tracce del brasiliano c’è anche la Roma, oltre a Porto e Nizza, pronta ad inserirsi nella corsa al giovane verde oro.