Addio Napoli: la Roma non aspettava altro

Addio Napoli. La società partenopea, che ha appena accolto Antonio Conte, potrebbe, a breve, perdere un suo storico pilastro. E la Roma gode.

Si respira aria nuova a Trigoria. Si valuta un profondo cambiamento. Da gennaio 2024 diverse cose sono mutate in casa Roma e sono cambiamenti ‘pesanti’. La Roma cambia per continuare a crescere. I Friedkin ci sono, nonostante l’Everton, e vogliono una Roma sempre più forte.

Da sempre una squadra forte è figlia naturale di una società forte, competente e coesa. La scelta di Daniele De Rossi come tecnico della prima squadra e quella, successiva, di Florent Ghisolfi, come nuovo responsabile dell’area tecnica, sono soltanto i primi tasselli di un cambiamento che potrebbe portare, a breve, a nuovi, illustri ingressi. Questo perché la struttura di una grande società come la Roma ‘deve’ avere, ad ogni livello, professionisti all’altezza del ruolo. Le figure apicali all’interno della società giallorossa devono essere sempre le migliori sul mercato, esattamente come avviene per i calciatori e per gli allenatori. La ricerca di tali figure deve essere altrettanto oculata, ed accuratamente soppesata, come quando si decide un importante investimento di natura tecnica. La Roma che sta nascendo è pronta ad acquistare un assoluto fuoriclasse.

Da Napoli a Roma. Chi arriva?

In sede di presentazione basti dire che Cristiano Giuntoli ha provato a portarlo a Torino, alla Juventus. Nei suoi anni a Napoli, come direttore sportivo, l’attuale direttore tecnico bianconero ha avuto modo di conoscere, e di apprezzare, le sue grandi qualità.

Ai più il nome di Leonardo Mantovani può dire poco, ma non a chi ha la fortuna di averlo in ‘squadra’. La prossima potrebbe essere la Roma, come ci fa sapere Matteo De Santis sul suo profilo X: “Primi contatti tra la Roma e Leonardo Mantovani, fino al 30 giugno uno dei due responsabili dello scouting del Napoli“. L’altro è Maurizio Micheli che con Leonardo Mantovani ha costituito una coppia d’oro. Hamsik e Koulibaly rappresentano un paio di loro scoperte. Una coppia che potrebbe scindersi ed una parte potrebbe dirigersi direttamente verso Trigoria. Leonardo Mantovani è ora ‘libero’, pronto per una nuova sfida. Per la Roma rappresenterebbe un ulteriore salto di qualità. Un Top Player dello scouting che oggi, più che mai, rappresenta un ambito di vitale importanza per ogni società di calcio. Per questo la Roma ha atteso il momento giusto per dare avvio ai colloqui che potrebbero portare presto alla fumata bianca e all’inizio di nuova era. Per la gioia di Daniele De Rossi.