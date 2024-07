Trattativa bloccata con la Roma: la formula ne riscrive l’esito

Nuovi aggiornamenti sulle mosse di mercato della Roma. Ghisolfi molto attivo sul fronte acquisti: dal doppio sprint ad una frenata a sorpresa. Le ultime

Sono i giorni della Roma. Dopo aver costruito la trama portante delle strategie da adottare sia sul fronte entrate che per il capitolo uscite, i giallorossi sono usciti allo scoperto per diverse situazioni e contano di trovare la quadra definitiva in tempi relativamente brevi.

L’operazione più calda, sotto questo punto di vista, porta ad Enzo Le Fée del Rennes per il quale in giornata sono stati registrati significativi passi in avanti. Secondo quanto evidenziato da Sky Sport, infatti, la chiusura della trattativa sarebbe sempre più vicina. Le parti sarebbero ormai ad un passo dal trovare la quadra dell’affare per una cifra che, bonus compresi, supererà quota 20 milioni di euro. Ma non è finita qui. I giallorossi, infatti, stanno portando avanti anche la trattativa per Nicolas Valentini. Per il difensore argentino del Boca Juniors la Roma si è spinta oltre i primi sondaggi esplorativi, incassando il gradimento del calciatore.

Calciomercato Roma, bloccata la trattativa per Sergio Gomez del Manchester City

Nel frattempo, però, non si sblocca la trattativa con il Manchester City per Sergio Gomez. Dopo i sondaggi delle scorse settimane, infatti, la trattativa avrebbe fatto registrare una fase di stallo.

Le parti sono ancora piuttosto lontane dal trovare l’intesa dal momento che i giallorossi starebbero spingendo per intavolare l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligatorio al raggiungimento di determinate condizioni. Muro da parte del City, che preferirebbe incamerare subito dalla cessione a titolo definitivo del suo esterno. Benché il rettilineo d’arrivo sia ancora distante, la trattativa non è comunque naufragata. Molto presumibilmente serviranno ulteriori contatti per provare a ricucire la distanza ancora esistente tra domanda ed offerta.