Calciomercato Roma, colpo targato Euro 2024: via libera Ghisolfi

Calciomercato Roma, colpo targato Euro 2024. Gli Europei, in pieno corso in Germania, rappresentano una grande vetrina per i calciatori. Evento che anche la società giallorossa segue con molta attenzione.

La Roma ha acceso i motori pronta a mettersi in moto in questa sessione di mercato estiva iniziata lunedì 1° luglio. La società giallorossa, al momento, ha effettuato soltanto due operazioni. il riscatto di Angelino e la cessione, a titolo definitivo, di Andrea Belotti al Como dopo il suo rientro dal prestito alla Fiorentina.

Il lavoro non manca, e non mancherà di certo, al responsabile dell’area tecnica giallorossa, Florent Ghisolfi. Le direttive di Daniele De Rossi sono quanto mai chiare. Per una Roma sempre più competitiva occorrerà mettere mano al portafoglio e dove non arriveranno le risorse economiche dovrà intervenire, in maniera massiccia, la capacità di individuare, e fare propri, profili di qualità e a costi ragionevoli. Il campionato europeo di Germania sta entrando nel vivo. Vetrina di grande visibilità per i giocatori e palcoscenico ideale per i direttori sportivi che possono attenzionare profili validi per le proprie compagini. La Roma segue con attenzione l’evento continentale sicura di poter scovare ciò che sta cercando. Ed infatti Ghisolfi ha già individuato il prossimo obiettivo giallorosso.

Semaforo verde per la Roma

Il mercato vive di azione e reazione. Ad un’azione corrisponde sempre una reazione e quando questa arriva ed è quella auspicata, vuol dire che la trattativa si è incanalata nei giusti binari.

Non solo il fronte offensivo è particolarmente seguito in questo momento dal direttore tecnico giallorosso. Anche la zona mediana del campo merita la massima attenzione. Per il centrocampo della Roma, per la stagione 2024-2025, Florent Ghisolfi ha individuato nel 24enne Enzo Le Fée, centrocampista del Rennes, un profilo ideale. La conferma di come la trattativa possa andare a buon fine arriva dal giornalista Patrick Berger che su X ci informa di come il Borussia Dortmund abbia deciso di cedere il centrocampista della nazionale turca Salih Ozcan, attualmente impegnato agli Europei di Germania con la nazionale guidata da Vincenzo Montella. Proprio il club francese del Rennes è una delle possibili destinazioni del nazionale turco che andrebbe a sostituire proprio il sempre più probabile partente Enzo Le Fée. Ecco quindi che all’azione della Roma segue, immediata, la reazione del Rennes. E’ il miglior segno possibile.