Calciomercato Roma, ecco Rabiot: scacco matto alla Juventus

Il calciomercato della Serie A si prepara ad entrare nel vivo. Ecco le ultime su quello che sarebbe un trasferimento a dir poco clamoroso

A poche ore dall’inizio della sessione estiva del calciomercato, le indiscrezioni relative agli obiettivi delle varie società nostrane iniziano a piovere senza soluzione di continuità, acuendo la curiosità di appassionati e tifosi. Nel tentativo di rompere il monopolio tecnico-tattico della corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi, Milan, Juventus, Napoli, Lazio e Roma hanno tutte ristrutturato le proprie panchine e, di conseguenza, nel corso dell’estate dovranno necessariamente rinnovare i propri organici per andare incontro alle esigenze espresse dai rispettivi tecnici.

Fulgido esempio è proprio la Roma di Daniele De Rossi, a cui non solo occorrerà una serie gremita di innesti nei reparti difensivi e offensivi, ma anche in termini di centrocampisti. Tra le numerose partenze e gli evidenti rinnovamenti in termini di routine tattiche a DDR occorreranno una serie di pedine, così da giungere ai blocchi di partenza della stagione 24/25 senza particolari rimorsi. Parlando proprio del centrocampo, oltre alla sempre più chiacchierata operazione Le Fée, ecco emergere un’indiscrezione che avrebbe dell’incredibile.

La Roma mette nel mirino Rabiot: operazione a costo zero

Secondo quanto riportato sul profilo X(Twitter) di Damiano Er Faina pare che tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini abbia iniziato a circolare con una certa insistenza il nome di Adrien Rabiot. Il centrocampista della Juventus è attualmente svincolato, il che permetterebbe ai giallorossi di acquisirne il cartellino a parametro zero. Nonostante il cartellino a costo zero, a spaventare i tifosi capitolini resta un ingaggio che potrebbe facilmente rendere complicata una trattativa.

La Roma potrebbe tuttavia compiere un sacrificio, in virtù di una serie di caratteristiche che, sul piano squisitamente calcistico, sembrano coincidere con sorprendente precisione alle esigenze di DDR. Al Comandante di Ostia occorre infatti un centrocampista propenso all’inserimento, proprio come il francese classe ’95 ha dimostrato di essere con la maglia della Vecchia Signora.