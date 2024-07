Chiesa a prezzo scontato: formula vincente Roma

Prosegue a fuoco lento l’accostamento di Federico Chiesa alla Roma. Dalla posizione della Juventus al jolly dei giallorossi

Federico Chiesa. Irresistibilmente Federico Chiesa. Nella lista dei desideri stilata da Daniele De Rossi c’è un profilo che campeggia a caratteri cubitali e porta dritti al jolly offensivo della Juventus.

Dopo aver memorizzato la prima (e forse unica) proposta di rinnovo messa sul piatto dalla ‘Vecchia Signora’, l’ex Fiorentina ha incassato anche la posizione della Juventus che non considera incedibile l’esterno italiano. Non è un caso che Giuntoli abbia cominciato a tessere la tela con il Manchester United per Sancho per il quale, però, fino a questo momento i Red Devils non aprono alla possibilità di imbastire la trattativa sulla base di un prestito con diritto/obbligo di riscatto. I contatti tra le parti, però, procedono sotto traccia. Così come quelli con i quali la Roma sta provando a tessere la tela per Chiesa.

Calciomercato Roma, la chiave per Chiesa è nei bonus: lo scenario

Del resto un incontro ufficiale tra l’entourage del calciatore e l’area tecnica della Juventus c’è già stato. Un summit cordiale nel quale la Roma ha ribadito a Ramadani la volontà di puntare forte su Chiesa, non ottenendo una chiusura da parte del calciatore. Tutt’altro.

L’incastro, però, è ancora tutto da trovare e sarà chiaramente subordinato alle mosse della Juventus in entrata. Sotto questo punto di vista non è escluso che Giuntoli decida di far cassa dalla cessione di Chiesa per finanziare l’assalto decisivo a Teun Koopmeiners. L’olandese volante dell’Atalanta – dopo Khephren Thuram – è l’altro grande obiettivo dell’estate bianconera. La distanza tra domanda ed offerta resta tuttavia ancora sensibile. Ed ecco che – come evidenziato da Alfredo Pedullà – oltre a provare l’inserimento di contropartite tecniche nell’affare con gli orobici, la Juventus potrebbe decidere di provare a battere un’altra pista. A tal proposito Chiesa potrebbe ricoprire un ruolo tutt’altro che banale.

Stando a quanto riferito, infatti, la ‘Vecchia Signora’ valuterebbe Chiesa tra i 20 e i 25 milioni di euro. Nell’eventuale trattativa tra la Roma e la Juventus non è escluso che a fare la differenza possano essere i bonus. Una chiave di volta, in sostanza, per accontentare le parti e trovare la quadra di un’operazione che comunque è ancora allo stato embrionale. Almeno per il momento.