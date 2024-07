Dall’insidia bianconera al fattore De Rossi: sprint Roma | ASRL

Calciomercato Roma, fattore De Rossi per lo sprint della Roma. Il tecnico è nell’asso nella manica che Ghisolfi è pronto a giocare

In attesa di una felice conclusione della trattativa con il Rennes per Enzo Le Fée, Florent Ghisolfi continuo a lavorare anche su altri fronti, nella speranza di riuscire a regalare a Daniele de Rossi qualche rinforzo importante già durante il ritiro a Trigoria, che inizierà l’8 luglio. Nel corso delle riunioni con il nuovo direttore dell’area tecnica, l’allenatore giallorosso ha manifestato la necessità di ingaggiare almeno cinque nuovi elementi per rinforzare una rosa che, per l’ennesima volta, ha fallito la missione Champions League.

Oltre a Renato Sanches, rientrato al Paris Saint-Germain dopo la disastrosa esperienza nella capitale, la Roma centrocampo potrebbe salutare anche Edoardo Bove e Houssem Aouar, ed è per questo che a Trigoria non perdono di vista anche altri profili, a partire da quel Gabriel Sara, di cui vi abbiamo parlato per la prima volta addirittura ad aprile. Attraverso le cessioni, Ghisolfi tenterà poi di aumentare il budget da destinare al reperimento del nuovo centravanti e di un esterno offensivo (Federico Chiesa resta l’obiettivo principale), ma anche in difesa ci sarà molto da lavorare.

Calciomercato Roma, De Rossi decisivo: bianconeri ko

E non solo sugli esterni, vero tallone d’Achille della rosa romanista ormai da diversi anni. Ad oggi, infatti, ci sono solamente tre centrali di ruolo in squadra: Gianluca Mancini, Evan Ndicka e Chris Smalling, con quest’ultimo che non rientra nemmeno nei piani tecnici e finanziari del club. Anche in caso di permanenza dell’inglese, la Roma dovrebbe immettere almeno un nuovo difensore in squadra ed è per questo che sono state monitorate anche le situazioni di Mats Hummels e Raphael Varane, svincolati di lusso dall’ingaggio tuttavia troppo pesante per farlo convivere con quello di Smalling.

Un profilo che, come anticipato dalla nostra redazione, piace già da diverso tempo a Trigoria è quello di Nicolas Valentini. In scadenza a dicembre 2024, l’argentino è stato messo fuori rosa dal Boca Juniors dopo aver rifiutato diverse offerte per il rinnovo contrattuale. Munito di passaporto italiano, il 23enne mancino piace alla Roma non solo per la sua situazione contrattuale, ma anche perché dotato di un ottimo piede, oltre ad una prestanza fisica non indifferente.

Secondo quanto appreso da Asromalive.it, oltre a Como e Fiorentina, di recente anche il Besiktas è tornato alla carica per il calciatore. La Roma, tuttavia, può contare su un asso nella manica incarnato proprio dalla figura di Daniele De Rossi, in ottimi rapporti con il calciatore, ma anche con Juan Roman Riquelme e con tutto il mondo Boca. Nonostante la clausola rescissoria da 10 milioni di dollari, gli Xeneizes potrebbero accontentarsi anche della metà di questa cifra, pur di non correre il rischio di perdere il difensore a parametro zero il prossimo inverno. Il tutto considerando che, agli occhi del classe 2001, la meta Roma appaia particolarmente invitante, sia nel caso di un trasferimento nel corso della sessione di mercato in atto, che nell’eventualità che il contratto con gli Xeneizes si consumi fino alla scadenza.