Calciomercato Roma, accordo trovato: cambia club dopo un anno

Calciomercato Roma, accordo ormai in dirittura d’arrivo e si attende solamente l’annuncio ufficiale. Ecco la situazione

Tutto fatto o quasi. Però ormai ci siamo e i più bravi, quelli che ci raccontano il calciomercato, in questo momento avrebbero messo la clessidra, per dire che è solamente questione di pochissimo tempo per chiudere il tutto e per dare l’annuncio ufficiale.

La situazione sembra abbastanza chiara e quasi sicuramente il prossimo innesto della Roma (dopo il giovane Sangaré) sarà Enzo Le Fée, 24 anni, centrocampista francese del Rennes che ha detto a chiare lettere a Massara, direttore sportivo dei francesi, di volere solamente arrivare nella Capitale. Così come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi il centrocampista dirà la stessa cosa anche al tecnico. E allora la Roma sta accelerando.

Calciomercato Roma, Le Fée a un passo

A dare un aggiornamento importante sulla questione ci pensa Footmercato.net, portale francese specializzato appunto nelle trattative che riguardano le squadre d’Oltralpe. L’accordo tra la Roma e il Rennes sarebbe proprio a un passo, e mancano solamente i dettagli per arrivare a dama e annunciare il trasferimento del giocatore.

Il sito citato prima parla di informazioni che arrivano direttamente dal consiglio d’amministrazione giallorosse, o per meglio dire vicine a esso. Quindi ci siamo, manca pochissimo all’annuncio ufficiale con Daniele De Rossi che spera di averlo con sé lunedì prossimo, quando a Trigoria è previsto il raduno con il primo giorno di lavoro in vista della prossima stagione. Un’annata che inizierà. come vi abbiamo spiegato in diretta prima, con la trasferta sul campo del Cagliari. Mentre infiammano le polemiche su quelle che sanno le ultime terribili otto giornate del campionato, quando i punti come si dice di solito valgono doppio, e quando la squadra di De Rossi dovrà affrontare quasi tutte le big della Serie A. Non è proprio il massimo ma, purtroppo, non si può fare più nulla.