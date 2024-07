Calendario Roma, finale già scritto: tifosi in rivolta

I tifosi della Roma hanno criticato moltissimo il calendario del prossimo campionato appena stilato dalla Lega di Serie A.

Dopo l’ennesimo sesto posto, la Roma il prossimo anno avrà come massimo obiettivo quello di tornare a qualificarsi per la Champions League. Il club capitolino, proprio per questo motivo, è al lavoro in sede di calciomercato per rinforzare il gruppo di Daniele De Rossi, ma la luce dei riflettori dei media di oggi è stata rivolta verso il sorteggio del calendario del campionato 2024/25.

Da qualche minuto, infatti, sono state stilate le 38 giornate della prossima Serie A. Per la Roma, di fatto, non è stato un buon ‘sorteggio’, visto che alla prima giornata non avrà una sfida facile, almeno sulla carta. Gli uomini di Daniele De Rossi saranno di scena a Cagliari per sfidare la squadra guidata da Davide Nicola.

Mentre, dopo il secondo turno in casa contro l’Empoli, la Roma avrà subito un big match, ovvero quello dell’Allianz Stadium contro la Juventus. Tuttavia, quello che ha fatto innescare tantissime polemiche è stato il sorteggio degli ultimi turni. La squadra di Daniele De Rossi, di fatto, dovrà affrontare nelle ultime otto giornate ben sei bigi della Serie A: Juventus, Lazio, Inter (in trasferta), Fiorentina, Atalanta (anche questa gara sarà lontana dall’Olimpico) e Milan. Ma anche l’ultima giornata potrebbe nascondere tante insidie per i capitolini, visto che giocheranno in trasferta contro il Torino.

Calendario Serie A, i tifosi della Roma contro il sorteggio: “A pensar male…”

Proprio a seguito di questo calendario, di fatto, i tifosi della Roma hanno fatto scoppiare il ‘putiferio’ sui social: “A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca”. Mentre un altro sostenitore giallorosso utilizza l’ironia per criticare la Lega di Serie A: “Siete sempre splendidi”.

Un tifoso della Roma, invece, è molto più netto: “Se, per puro caso, la Roma fosse ancora in gioco per un obiettivo: le ultime gare le daranno il definitivo colpo di grazia!. Ma come è possibile una concentrazione di partite così dure a fine campionato? Meditate gente, meditate…”. La squadra di Daniele De Rossi, effettivamente, avrà un finale di stagione davvero ad altissima tensione, senza contare il possibile percorso in Europa League.