Chiesa e l’ultima comunicazione choc: la Roma gode due volte

Nuovi aggiornamenti sulla situazione relativa a Federico Chiesa. L’esterno offensivo della Juventus è fuori dai progetti bianconeri: la Roma non aspettava altro

Il nome cerchiato a caratteri cubitali nella lista dei desideri della Roma è sicuramente quello di Federico Chiesa. Il gioiello della Juventus, che non ha trovato l’accordo con i bianconeri per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025, è di fatto fuori dal nuovo progetto tecnico di Thiago Motta.

Con la volontà di ricavare dalla sua vendita quel tesoretto da reinvestire per l’acquisto di un nuovo esterno, la Juventus avrebbe di fatto comunicato a Chiesa l’intenzione di cedere l’ex esterno della Fiorentina. A confermare quello che ormai è uno status quo è stato Fabrizio Romano. Nella scia di quanto detto poc’anzi, infatti, trapelano ulteriori conferme sulla scelta della Juventus di privarsi di Federico Chiesa. A tal proposito, secondo Romano la mossa di Cristiano Giuntoli sarebbe irreversibile: Chiesa è ufficialmente in vendita. Thiago Motta non considera il jolly della Nazionale una pedina importante del proprio progetto; ragion per cui il tecnico italo brasiliano non si opporrebbe infatti ad una sua cessione.

Musica per le orecchie della Roma. Nelle ultime ore è trapelata una certa apertura della Juve anche sul tema valutazione del calciatore. Rispetto ad una richiesta iniziale nell’ordine dei 40 milioni di euro, i bianconeri avrebbe ridimensionato le proprie pretese. Dopo aver incassato l’apertura dell’entourage di Chiesa, la Roma potrebbe uscire definitivamente allo scoperto già nei prossimi giorni per accelerare i tempi di una trattativa che appare sempre più in discesa.