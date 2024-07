La Roma è già archiviata, intesa biennale: mancano solo le firme

Dopo i contatti dei giorni scorsi e una trattativa delineata nei suoi aspetti essenziali, è arrivato lo sprint decisivo. La Roma è già un ricordo

Sia sotto il profilo delle entrate che su quello delle uscite la Roma sta provando a ritagliarsi un ruolo da protagonista. Con l’intento di puntellare i diversi reparti finiti sotto la lente di ingrandimento di Ghisolfi, i giallorossi stanno provando ad accelerare per definire quelle trattative con cui avviare un oculato restyling.

Sotto questo punto di vista la scadenza fissata al 30 giugno dei vari contratti che non sono stati rinnovati ha rappresentato un primo bivio importante. Dopo un tourbillon di indiscrezioni, la Roma ha infatti deciso di non rinnovare il contratto di Leonardo Spinazzola, salutato ufficialmente dal club capitolino. In realtà per l’ex esterno della Juventus le porte della Serie A potrebbero ufficialmente riaprirsi a stretto giro di posta. Già da tempo, infatti, l’entourage dell’esterno italiano era in contatto con il Napoli di Antonio Conte. Dopo i primi sondaggi esplorativi risalenti a diverse settimane fa, le parti avevano fatto registrare significativi passi in avanti con l’intento di venirsi incontro in una trattativa mai sostanzialmente in discussione.

I contatti degli ultimi giorni avevano fatto trapelare un certo ottimismo sulla positiva chiusura dell’operazione. Segnali che di fatto sono stati confermati dalle ultime indiscrezioni rilanciate da Sky Sport. Secondo quanto riferito, infatti, il Napoli avrebbe praticamente chiuso la trattativa per Leonardo Spinazzola, con il quale avrebbe raggiunto l’intesa definitiva sulla base di un contratto biennale. La distanza tra richiesta ed offerta è stata di fatto annullata, al punto che ogni momento potrebbe essere quella propizia per l’ufficialità di un affare ormai chiuso.