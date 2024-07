Un campione d’Europa per De Rossi, annuncio e firma ‘bloccata’

Dal Real Madrid alla Roma, il campione d’Europa avvisa anche la Serie A: annuncio UFFICIALE. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Continuano ad essere numerosi i dossier aperti in casa Roma, dove si sta cercando, grazie all’operato di Ghisolfi e colleghi, di seguire una falsariga già nota da tempo e che dovrebbe cercare di assicurare a De Rossi la possibilità di ritrovarsi una rosa completa e funzionale per la nuova stagione.

L’ossatura principale della rosa pare destinata ad andare incontro ad una conferma, con quel blocco italiano di inamovibili, parallelamente alla presenza di chi, come Svilar o Angelino, abbia meritato la fiducia del mondo Roma tutto anche in vista del prossimo futuro. Gli aspetti sui quali intervenire, però, continuano ad essere numerosi e, oltre che ad attacco e centrocampo, interessano una difesa che potrebbe prossimamente rendersi protagonista di alcune delle modifiche principali da parte degli addetti ai lavori.

Oltre che ad un attacco destinato a restare privo di Lukaku e, previe giuste offerte, anche dello stesso Abraham, la Roma ha fin qui tenuto d’occhio non poche situazioni anche nella regione mediana, che in questa parentesi permette di registrare concreti interessi per Enzo Le Fée del Rennes.

Calciomercato Roma, Varane e un futuro tutto da decidere

Tornando ai discorsi difensivi, invece, la questione è ancora in piena evoluzione. Estendendo lo scenario anche alla difesa dei pali, la partenza di Rui Patricio costringe certamente la Roma a cercare anche un valido numero due, che possa coadiuvare l’inamovibile Svilar.

Attendendo, poi, aggiornamenti su una coppia di fasce che lascia quantomeno intravedere i margini per una separazione da Karsdorp e che ha fin qui fatto registrare anche grandi interessi per Sergio Gomez, il pacchetto di difensori centrali non può essere esentato da discorsi relativi a potenziali e grandi modifiche. La vicina scadenza contrattuale di Smalling, ben lungi dalla centralità e continuità di rendimento di un tempo, parallelamente al termine del prestito di Llorente hanno fin qui portato la Roma a interessarsi a diversi scenari.

Tra questi, oltre a Valetin Carboni e allo svincolato Hummels, si è palesato anche quello relativo alla possibilità di ingaggio di Varane, anch’egli senza contratto. Il non più difensore del Manchester United è stato di recente in Italia, per valutare con mano la proposta del Como, fresco di ingaggio anche di Andrea Belotti. Il francese, proprio in quella parentesi, ha incassato anche le avances della Roma, senza però sciogliere in modo definitivo i dubbi. In queste ore, intanto, Varane si è espresso a La Voix du Nord, lasciando intendere di non aver ancora ponderato una posizione definitiva.

“Sono ancora all’oscuro, mi sono preso del tempo per pensare. Non voglio parlarne adesso, ma c’è molto a cui devo pensare. Non voglio rispondere, mi siederò in silenzio e valuterò tutti i pro e i contro. Non ho fissato una scadenza, vedremo“.