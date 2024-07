Calciomercato Roma, il bomber ha detto sì: offerta da 20 milioni

Calciomercato Roma, la caccia al bomber continua per la squadra allenata da Daniele De Rossi. Arriva il sì decisivo in attacco e c’è l’offerta da 20 milioni di euro.

Florent Ghisolfi lavora su più tavoli per accontentare le richieste di Daniele De Rossi nella sessione estiva di calciomercato. Uno dei tavoli aperti per il dirigente francese ex Nizza è quello del casting per il nuovo terminale offensivo. La Roma ha ceduto Andrea Belotti al neo promosso Como in Serie A ed è scaduto il prestito annuale di Romelu Lukaku, tornato momentaneamente al Chelsea. Anche il futuro di Tammy Abraham è in bilico in vista delle prossime settimane, mentre sul fronte delle entrate la squadra giallorossa ha rotto gli indugi recapitando una prima offerta per il bomber in Liga.

Il tandem De Rossi – Ghisolfi sta gettando le basi della Roma che verrà. La squadra giallorossa è a caccia di diverse pedini, praticamente in ogni ruolo di campo. A partire dal vice Svilar, con l’addio a zero di Rui Patricio già consumato, passando per centrocampo, corsie esterne e pacchetto offensivo, c’è una galassia di nomi accostati alla lista dei desideri giallorossa. Focus sulle manovre per il nuovo terminale offensivo, Florent Ghisolfi ha rotto gli indugi ed inviato una prima offerta da 20 milioni di euro nel campionato spagnolo.

Calciomercato Roma, Sorloth ha detto sì: prima offerta da 20 milioni

Il nome più caldo nel casting del nuovo bomber in casa Roma è quello del norvegese Alexander Sorloth. Vicecapocannoniere della Liga, con un bottino da 23 gol in 33 partite, il gigante scandinavo è balzato in cima alla lista di Ghisolfi, che ha presentato una prima offerta al ribasso al Villarreal.

La squadra iberica vorrebbe avvicinarsi alla cifra della clausola rescissoria, 38 milioni di euro, mentre la Roma gioca al ribasso anche per l’esigenza del Sottomarino Giallo di fare cassa. Inoltre, come evidenzia il ‘Corriere dello Sport’, lo stesso Sorloth avrebbe già detto sì al trasferimento in giallorosso nel calciomercato estivo. La fumata bianca decisiva potrebbe arrivare sulla base di un’offerta da 30 milioni di euro per il centravanti classe ’95.