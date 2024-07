La clausola non ferma la Roma, il nuovo bomber lo porta Haaland

Calciomercato Roma, nuova pista per l’erede di Romelu Lukaku in casa giallorossa. Il nuovo bomber può arrivare nonostante la clausola, c’è l’intreccio con Erling Haaland.

La sessione di calciomercato estiva si accende in casa Roma ed i riflettori sono puntati sulle manovre di Florent Ghisolfi. Sono tanti i profili accostati alla lista dei desideri della squadra allenata da Daniele De Rossi, che dal 30 giugno ha salutato diverse pedine in vista della prossima stagione. Oltre agli addii a parametro zero di Rui Patricio e Leonardo Spinazzola, tra i tanti prestiti stagionali in scadenza c’è stato anche l’addio a Romelu Lukaku. Per raccogliere l’eredità del bomber belga, che ha salutato senza sussulti l’Europeo in Germania, spunta una nuova pista in Liga. La clausola non sembra arrestare l’assalto al bomber, che ha un legame col fenomeno Erling Haaland del Manchester City.

Nel casting per il nuovo bomber della Roma sono stati accostati alla lista di Ghisolfi e De Rossi tantissimi nomi. Tra i tanti centravanti segnalati nei radar giallorossi c’è una nuova traccia da esplorare in Liga. Secondo quanto emerge dalla Spagna il club giallorosso ha già rotto gli indugi presentando un’offerta per il terminale offensivo, autore di una stagione da protagonista nel campionato iberico. Contatto con l’attaccante norvegese, compagno di reparto di Haaland in nazionale scandinava, che bene ha fatto con il Villarreal, come certificato dalle 26 reti messe a segno la scorsa stagione.

Nuovo bomber Roma, contatti per Sorloth in Liga: clausola da 38 milioni

Fari puntati su Alexander Sorloth, centravanti di 194 centimetri in forza al Villarreal. Il norvegese è finito sul taccuino della Roma, che avrebbe già presentato un’offerta al Sottomarino giallo. Offerta rispedita al mittente, gli spagnoli puntano alla cifra di 38 milioni di euro, ovvero quella della clausola rescissoria per liberare il bomber scandinavo.

Ma la Roma non sembra intenzionata a mollare la presa per regalare a De Rossi l’erede di Romelu Lukaku dalla Liga. Secondo quanto scrive il sito Relevo.com, i giallorossi dovrebbero presentare un’offerta da 35 milioni di euro per vincere le resistenze del Villarreal.