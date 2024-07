Più di 40 milioni per l’erede di Lukaku: Friedkin apre il portafoglio

Calciomercato Roma, Friedkin disposto al sacrificio economico per accontentare De Rossi: 40 milioni di euro per l’erede di Lukaku

I Friedkin aprono il portafoglio. Vogliono vedere la Roma vincere. Vogliono vedere la squadra di De Rossi pronta ad affrontare nel migliore dei modi la prossima stagione. E come si vince? Investendo sul mercato, aiutando Ghisolfi sul piano economico per andare a prendere quei calciatori che possono fare decisamente la differenza.

Se questa mattina vi abbiamo parlato di Federico Chiesa, che è l’elemento che DDR vorrebbe sulla corsia, sappiamo benissimo che alla Roma serve anche un centravanti che vada a prendere il posto di Romelu Lukaku che potrebbe clamorosamente tornare in Italia tra Napoli e Milano, sponda rossonera. Nel giorni scorsi è spuntata la voce di un interesse per Omorodion, centravanti dell’Atletico Madrid che ha una valutazione superiore ai 40milioni di euro. Ed è questo il punto: sembrava una cifra irraggiungibile per le casse della Roma, ma i Friedkin sembrano aver cambiato idea.

Calciomercato Roma, tutto su Omorodion

Legata alle uscite, l’operazione Omorodion potrebbe prendere piede nelle prossime settimane dentro la Roma. Soprattutto se Ghisolfi riuscisse a piazzare nel breve periodo Abraham: centrando l’obiettivo intorno ai 25milioni di euro, allora si potrebbe fare uno sforzo economico – secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina – per affondare il colpo sul centravanti forte fisicamente ma che ha anche delle qualità tecniche non indifferenti e che quindi non possono passare inosservate.

Vedremo quello che succederà nel corso delle prossime settimane, quando il calciomercato entrerà davvero nel vivo e se la Roma avrà la possibilità anche di investire ulteriori denari dopo quelli che il nuovo direttore sportivo ha deciso di mettere sul piatto per Le Fée, il centrocampista che sembra essere davvero a un passo dal giallorosso.