Via libera UFFICIALE Roma: un ex compagno per De Rossi

Il calciomercato estivo della Roma è in continua evoluzione e arriva un via libera ufficiale alle manovre in entrata di Florent Ghisolfi. Daniele De Rossi ha scelto l’ex compagno di squadra.

La data del primo luglio ha rappresentato uno spartiacque decisivo nel calciomercato estivo della Roma. Oltre all’apertura ufficiale della sessione estiva, arrivata quando i primi movimenti ufficiali sono già stati definiti da Florent Ghisolfi, ci sono stati diversi addii tra fine prestiti e scadenze di contratto. Due calciatori hanno salutato a parametro zero il quartier generale di Trigoria, il laterale Leonardo Spinazzola– ora vicinissimo al Napoli di Antonio Conte– ed il portiere portoghese Rui Patricio. Il casting per il rinforzo tra i pali punta dritto al futuro di un ex compagno di Daniele De Rossi.

Tra i tanti nodi da sciogliere per Florent Ghisolfi, alla prima sessione di calciomercato dopo l’arrivo alla Roma, c’è quello che riguarda il vice Mile Svilar. L’ex portiere del Benfica è stata una delle rivelazioni stagionali, prima col sorpasso a Rui Patricio nelle gerarchie del tecnico giallorosso, poi con le sue prestazioni che ne hanno certificato lo status di nuovo portiere titolare della squadra capitolina. Il calciatore belga, naturalizzato serbo, è il punto fermo tra i pali da cui ripartire il prossimo anno, ma bisognerà trovargli un vice portiere nelle prossime settimane.

Calciomercato Roma, via libera ufficiale per il vice Svilar: l’annuncio del tecnico

Quando tutti gli indizi portavano a guardare al Belgio, con Ghisolfi accostato a Bodart, nelle ultime ore il mirino giallorosso si è spostato oltreoceano. La Roma segue l’estremo difensore argentino Esteban Andrada, vecchia conoscenza di Daniele De Rossi ai tempi dell’esperienza al Boca Juniors.

Un assist decisivo allo sbarco del portiere sudamericano a Trigoria lo fornisce a De Rossi il tecnico del Monterrey. L’allenatore della squadra messicana, Fernando Ortiz, ha così parlato in conferenza stampa del futuro del portiere classe ’91: “È positivo che dall’Europa vengano a cercare i nostri calciatori, questo mi rende molto felice. Dimostra che il Monterrey sta facendo un buon lavoro. Non trattengo nessun calciatore, non mi opporrò a nessuna trattativa.”