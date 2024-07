Calciomercato Roma, il nuovo esterno lo porta Cafù

Calciomercato Roma. La società giallorossa si sta muovendo per assestare i primi colpi di mercato. Intanto arrivano consigli per gli acquisti.

Qualcuno giura di aver visto affisso ai cancelli di Trigoria un cartello con su scritto: “Lavori in corso”. Niente di più normale in questi primi giorni di luglio, quando il calciomercato la fa da padrone.

Quando, soprattutto, mancano pochi giorni all’inizio della nuova stagione. Il raduno della Roma si avvicina sempre di più ed i tifosi attendono risposte sul fronte acquisti. Nella pentola preparata dal duo Ghisolfi-De Rossi bollono molti ingredienti poiché molto c’è da fare per la Roma che verrà. La stagione prossima dovrà vedere una crescita ulteriore della formazione giallorossa e, questa volta, De Rossi sarà presente fin dal primo giorno. Qualcuno ha già salutato il resto della compagnia, da Romelu Lukaku ad Andrea Belotti. Chi invece non partirà ed è pronto a prolungare il suo contratto, e la sua storia con la Roma, è Paulo Dybala. Il campione argentino è talmente sicuro di restare che lancia addirittura messaggi al suo ex compagno alla Juventus, Federico Chiesa. Lo vorrebbe nuovamente accanto a sé, ma questa volta con la maglia giallorossa addosso. Ed il tema esterno offensivo è ritenuto prioritario in casa Roma.

Cafù ed i consigli per gli acquisti

Il nome, ed il volto, sempre sorridente, di Cafù rappresenta un piacevole viaggio nel passato per la tifoseria giallorossa. Il brasiliano ha sempre la Roma nel cuore e dal suo Brasile prova a fornire qualche ‘dritta’ di mercato ai dirigenti capitolini.

Roma, e la Roma, attendono sviluppi riguardanti la vicenda Federico Chiesa- Juventus. Florent Ghisolfi è più che mai sul pezzo e sembra che con il direttore tecnico della Juventus, Cristiano Giuntoli, possa trovare una quadra che marcherebbe a fuoco il mercato della Roma. Sul fronte esterni offensivi Cafù ha un nome da girare alla sua ex società. Un profilo di grande prospettiva. Queste le sue parole del brasiliano riportate da tuttomercatoweb.com: ” Io punto su Wesley del Corinthians. E’ un esterno sinistro bravissimo. Lui sarà la nostra prossima gioia. Ecco perché dico alla Roma di prenderlo. Senza dubbio, consiglio lui“. Talento purissimo se si considera la valutazione che ne fa il Corinthians. Nonostante, infatti, abbia soltanto 19 anni chi intende acquisire Wesley dovrà sborsare qualcosa come 35 milioni di euro. Di Wesley come interessante prospetto in ottica Roma avevamo già scritto un paio di giorni fa. In questo momento Federico Chiesa è decisamente più vantaggioso dal punto di vista economico, almeno per quanto concerne il cartellino. Per l’ingaggio si vedrà…