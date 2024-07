Chiesa alla Roma, ci siamo: le cifre dell’affare

Chiesa alla Roma, ci siamo: ecco le cifre dell’affare che dovrebbero portare il giocatore della Juventus in giallorosso. Le ultime novità

La Roma ha deciso di affondare per Federico Chiesa. Lo vuole De Rossi, che in questi giorni ha alzato il pressing sul club. E da ieri sappiamo anche che la Juventus lo ritiene cedibile, con Motta che ha deciso di escluderlo, praticamente, dalla sua squadra.

I giallorossi lo vogliono e secondo le informazioni che sono state riportate in queste ore da Il Romanista, Ghisolfi è vicino alla conclusione delle operazioni. Ecco quali dovrebbero essere le cifre per la chiusura del colpo, che garantirebbe a DDR un elemento che ha tutte quelle caratteristiche che lui vuole e che ha reso pubbliche sul finire della passata stagione.

Chiesa alla Roma, ecco le cifre

L’operazione dovrebbe portare nelle casse della Juventus circa 20 milioni di euro. Ai quali si andranno ad aggiungere assai probabilmente i bonus che sono ancora in discussione. Chiesa a quanto pare, così come vi abbiamo raccontato prima, avrebbe già comunicato a qualcuno vicino di essere pronto al trasferimento in giallorosso, una situazione quindi da monitorare nelle prossime ore.

La Roma quindi ha deciso di accelerare, e magari Chiesa si potrebbe vedere a Trigoria nei prossimi giorni. O a Villa Stuart per sostenere le visite mediche. Stiamo forse andando oltre, visto che ancora non è tutto chiuso ma tutto lascia comunque presagire possa andare verso questa direzione.