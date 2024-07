Chiesa si sente già a Roma: comunicazione arrivata, addio Juve

Chiesa alla Roma, la rivelazione è importante e indica come ormai la trattativa sembra essere in fase avviata. Ecco il retroscena

La Roma vuole Federico Chiesa, ormai non è un segreto. Anche perché la Juve ha aperto all’addio dell’esterno offensivo che ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2025 e per il quale al momento non sembra esserci un accordo. E non sembra onestamente nemmeno esserci la volontà di prolungarlo.

E allora la cessione è vicina, con Daniele De Rossi che lo vedrebbe molto bene nella sua squadra. Il tecnico della Roma sta spingendo con Ghisolfi: servono 25milioni di euro, ai quali magari si devono aggiungere anche dei bonus. La cifra comunque c’è, si conosce. E c’è anche un’altra indiscrezione riportata questa mattina da Tele Radio Stereo, precisamente da Riccardo Cotumaccio.

Chiesa alla Roma, ecco la rivelazione

A quanto sembrerebbe, Federico Chiesa avrebbe detto a persone vicine a lui di un suo approdo imminente la Roma. Una svolta clamorosa, insomma, una di quelle che possono fare la differenza. Un’indiscrezione che quindi dà quasi il via libera all’innesto giallorosso, che andrebbe a chiudere una coppia con Dybala lì in attacco, in attesa di Sorloth, davvero da sogno.

Dopo l’Europeo Chiesa adesso è in vacanza e il prossimo 20 luglio si sposerà. Lo stesso giorno scelto da Paulo Dybala che oggi atterrerà a Roma – se non lo ha già fatto – e che attorno a quella data tornerà in Argentina per dire il sì della vita. Farà lo stesso il numero 7 della Juve, ma in Italia, e magari i due poi potrebbero parlare delle emozioni che hanno provato dentro lo spogliatoio di Trigoria. Attesa che inizia a essere importante anche in questo caso.