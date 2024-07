Conto alla rovescia per il bomber: tridente super con Chiesa e Dybala

Calciomercato Roma, sembra essere partito il conto alla rovescia per il bomber. Ecco il tridente super con Chiesa e Dybala

L’attaccante, fondamentale. Dopo Lukaku, che ormai è solamente un lontano ricordo, la Roma è alla ricerca di quell’elemento da regalare a Daniele De Rossi per la prossima stagione. Senza dubbio ne serve uno importante, di quelli che garantiscono gol e prestazioni e, secondo le ultime indiscrezioni, da Trigoria la scelta è stata fatta.

Il nome che piace, e anche parecchio, è quello di Alexander Sorloth del Villarreal: in Liga l’anno scorso in 34 presenze ha fatto 23 gol e 6 assist. I numeri quindi sono importanti per il norvegese, che ha dimostrato di vedere la porta e di vedere i compagni anche meglio posizionati di lui. Sì, c’è il costo della clausola: 38milioni di euro che i gialli spagnoli non sembrano proprio voler trattare. Ma le parti sono a lavoro, e secondo quanto riportato da Ekrem Konour, si stanno decisamente avvicinando.

Calciomercato Roma, clessidra per Sorloth

Sì, perché il giornalista turco, che segue il calciomercato internazionale, ha deciso di rompere gli indugi piazzando la classica clessidra che indica, nel gergo ormai comune del calciomercato, come le parti siano davvero vicine per chiudere l’operazione. Magari si è trovato un accordo su un base minore rispetto ai 38milioni di euro, oppure la Roma è così decisa di prenderlo e convinta delle potenzialità che è disposta a pagarla. Questo caso è difficile, lo sappiamo, ma una delle due opzioni è quella giusta.

Rimane comunque la notizia, anzi l’immagine della clessidra così come vi abbiamo spiegato che indica, senza possibilità di essere smentiti, che l’operazione sarebbe alle battute finali. E la Roma quindi, a differenza di quanto successo l’anno scorso quando Lukaku è atterrato solamente alla fine del mercato, potrebbe avere molto prima il proprio attaccante.