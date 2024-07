Il Diavolo veste Zirkzee: sorpasso e accordo totale

Ecco le ultime su uno dei profili più caldi del calciomercato estivo. La rivoluzione del Milan di Fonseca rischia di subire una violenta battuta d’arresto

La sessione estiva del calciomercato si preannuncia a dir poco scoppiettante, a causa della gran quantità di operazioni che le big italiane sono disposte a chiudere per tentare di disinnescare l’egemonia calcistica instaurata da Simone Inzaghi e la sua Inter. La stagione appena conclusasi ha lasciato poco spazio all’interpretazione, grazie ad una cavalcata sostanzialmente solitaria dell’Inter, che ha inevitabilmente evidenziato l’inadeguatezza e della gran parte dei progetti portati avanti dalle rivali storiche dei nerazzurri.

Non è un caso che, alla luce di quanto appena detto, la totalità dei club interessati a interrompere il monopolio nerazzurro abbiano sostituto i propri allenatori e, di conseguenza, sia propensa a mettere in atto un convinto restyling delle rispettive rose.

Milan, Roma, Lazio, Juventus, Lazio e Napoli sono decise a cambiare rotta e, per farlo, il calciomercato in corso risulterà dir poco decisivo. Partire ai blocchi di partenza della Serie A 24/25 con le idee chiare appare come una priorità improrogabile e, in tal senso, emergono sviluppi potenzialmente decisivi in merito ad una delle operazioni più chiacchierate delle scorse settimane.

Zirkzee concorda i termini con lo United: addio Milan

Le due società che più di tutte possiedono i mezzi per contrastare il dominio di Simone Inzaghi sono senza dubbio Milan e Juventus, entrambe storiche rivali dei nerazzurri ed entrambe interessate ad uno dei calciatori più chiacchierati della stagione appena conclusasi. Stiamo naturalmente parlando di Joshua Zirkzee, il quale ha raggiunto l’apice della propria carriera calcistica proprio nel corso della storica annata compiuta dal Bologna di Thiago Motta.

La raffinatezza tattica e la perpetua propensione alla fase offensiva manifestate da Motta si sono rivelate particolarmente compatibili con le caratteristiche del talento olandese, che ha chiuso l’anno con 11 reti e 5 assist. Gli ultimi giorni hanno visto il Milan in pole position per quanto concerne la gara in terra nazionale, ma la verità è che le qualità di Zirkzee (sorprendentemente tecnico per i 193 centimetri di altezza) è finita nei radar di svariate società estere.

Secondo quanto riportato da Ekrem Konur su suo account X(Twitter), pare infatti che il Manchester United abbia addirittura già concordato i termini con il calciatore. Sul calciatore pende una clausola di 40 milioni di euro, che di certo non avrà spaventato i Red Devils.