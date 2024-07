Il tonfo costa carissimo, Allegri ritorna subito: nuova panchina ‘stellare’

Il tonfo costa più che caro, spunta Allegri a pochi mesi dall’esonero della Juventus. Panchina ‘stellare’ giù pronta.

La corrente campagna di calciomercato si appresta a regalare altre novità ed emozioni, dopo i diversi cambiamenti che hanno saputo già contraddistinguere la prima parentesi estiva, immediatamente successiva alla conclusione stagionale. Valutazioni e necessità di rispettare parametri economico-finanziari, non solo in casa Roma, stanno impedendo di assistere ad un vero e proprio decollo delle trattative, complice lo svolgimento in atto di un Europeo che, una volta concluso, potrebbe fungere anche da discriminante per nuove trattative e scenari.

A catalizzare la nuova campagna acquisti, ad ogni modo, era stato nelle scorse settimane quel massiccio corpo di cambiamenti in grado di toccare diverse realtà della nostra Serie A, molte delle quali già da tempo consapevoli di doversi imbattere in apparecchiamenti di nuova natura per catalizzare percorsi e cammini di nuovo respiro. Lo stesso De Rossi, seppur arrivato a gennaio, sta rappresentando una curiosa e attesa novità tra le fila giallorosse, dove si è al lavoro per mettere lo storico numero 16 nelle condizioni ideali per ben lavorare in giallorosso.

USA eliminati dalla Copa America, spunta anche Allegri per la panchina

In questo corpo di cambiamenti, intanto, non può restare fuori discussione un profilo altisonante e importante come quello di Massimiliano Allegri, fresco di interruzione di rapporti con la Juventus dopo la vittoria in Coppa Italia, macchiata da un post-gara prontamente utilizzato da Giuntoli e colleghi per porre fine ad un matrimonio apparso già da tempo sull’orlo del logoramento.

Tante cose, da quel momento, sono cambiate in casa Juventus, con il direttore sportivo ex Napoli distintosi per una campagna acquisti fin qui ponderata e ben precisa, sia in entrata che in uscita. Da capire, invece, il discorso relativo al futuro di Allegri, attualmente senza alcun vincolo contrattuale e, negli ultimi giorni, almeno in alcuni scenari social di tifosi delusi e amareggiati, individuato come possibile nuovo CT della Nazionale in caso di addio di Spalletti.

Solamente speculazioni social, appunto, molto meno concrete rispetto a quanto messo in nero su bianco dal Daily Mail, che ha in queste ore descritto la delicata situazione sulla panchina della Nazionale degli USA, reduci dalla sconfitta contro l’Uruguay, che ha messo in bilico la posizione del tecnico Gregg Berhalter. Tra i possibili candidati, secondo la su citata fonte, ci sarebbero nomi a dir poco altisonanti quali Jurgen Klopp, Thierry Henry, Marcelo Bielsa, Jesse Marsch, Hugo Perez, Pellegrino Matarazzo e David Wagner.

Le stesse penne, ad ogni modo, ricordano di come Berhalter sia sott contratto fino al 2026, evidenziando altresì come anche nomi di altissimo livello quali Massimiliano Allegri o Mauricio Pochettino potrebbero essere presi in considerazione in caso di separazione anticipata, prima del Mondiale del 2026.