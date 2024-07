Marotta sblocca la Juve: tesoretto in Serie A

Intreccio di calciomercato sull’asse Juve – Inter e tesoretto in arrivo per i bianconeri in Serie A. Giuseppe Marotta sblocca le manovre in uscita di Cristiano Giuntoli.

Juve e Inter sono tra le squadre più attive nella prima parte del calciomercato estivo in Serie A. I nerazzurri dopo lo Scudetto, ed il ribaltone societario, hanno affidato la presidenza all’ex bianconero, Giuseppe Marotta. Proprio le manovre in entrata per soddisfare le richieste di Simone Inzaghi possono sbloccare con effetto immediato il fronte delle cessioni in casa Juventus. C’è tanto traffico in mezzo al campo per la squadra di Thiago Motta, che sta costruendo un settore nevralgico di gioco completamente rinnovato. Cristiano Giuntoli fiuta il tesoretto nel campionato italiano, grazie all’effetto domino innestato dal grande ex.

C’è traffico a centrocampo nella Juve di Thiago Motta. Cristiano Giuntoli ha messo a segno il colpo Douglas Luiz ed è ad un passo da Kephren Thuram. Sullo sfondo c’è sempre la pista Teun Koopmeiners, da tempo sogno proibito della squadra bianconera, per il quale si continua a lavorare con l’Atalanta. Ma gli intrecci in Serie A non sono finiti sul fronte delle entrate, perché sono tanti i centrocampisti bianconeri messi alla porta in vista della sessione estiva di calciomercato. Oltre ad Adrien Rabiot, il cui contratto è già scaduto, Giuntoli sta cercando di cedere vari esuberi in mezzo al campo, come il brasiliano Arthur ma non solo.

Addio Juve, Nicolussi Caviglia firma in Serie A: la sblocca Marotta

Il giovane Nicolussi Caviglia è destinato a lasciare la Juve in estate. Per il centrocampista classe 2000 ci sono tante piste in Serie A ma l’accelerata definitiva può arrivare grazie alle manovre in entrata dell’Inter di Giuseppe Marotta. I nerazzurri hanno messo le mani sul centrocampista Tessman, in uscita dal Venezia.

Ed i lagunari, secondo quanto riporta Tuttosport, avrebbero individuato proprio nel centrocampista bianconero l’erede in Serie A del calciatore statunitense. Secondo quanto riporta il giornale il Venezia potrebbe versare circa 8 milioni di euro nelle casse del club bianconero.