Non solo Chiesa, nuova sfida Napoli-Roma: la Juve lo ha già salutato

Dalla Spagna trapelano importanti novità sul suo futuro: ormai a margine della Juventus, potrebbe rimettersi in gioco in un altro contesto. La posizione della Roma

In una sessione estiva di calciomercato che si è aperta ufficialmente soltanto da qualche giorno, le occasioni da cogliere al balzo potrebbero rappresentare la chiave di volta lungo con cui imprimere una direzione particolare alle trattative sia in entrata che in uscita.

Ne sa qualcosa la Roma che, dopo aver sondato esplorativamente il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti, sembra aver sciolto definitivamente le risorse. Vanno inserite proprio in questa direzione le ultime indiscrezioni sul fronte Le Fée, per il quale le trattative con il Rennes sono ormai entrate nella fase più calda. Tuttavia, Ghisolfi sta continuando a tenere aperte anche altre piste per puntellare una mediana che si prepara a vivere un’estate densa di profondi cambiamenti. Secondo quanto riferito da Marca, infatti, ci sarebbe anche la Roma sulle tracce di Arthur. Non si tratta di un’indiscrezione sui generis. Già asromalive.it, infatti, vi aveva anticipato la presenza del centrocampista della Juventus nei dossier finiti sulla scrivania di Trigoria.

Calciomercato Roma, Dalla Spagna: giallorossi e Napoli su Arthur

Reduce da una stagione confortante con la maglia della Fiorentina, Arthur è destinato a lasciare ancora una volta la Juventus. Le parole di Pastorello – che ha annunciato per un suo assistito un futuro lontano da Torino – ne sono una testimonianza tangibile.

Sebbene il desiderio dell’ex centrocampista del Liverpool sia quello di ritornare in Premier League – con Newcastle ed Everton interessate al play maker brasiliano – occhio all’opzione Serie A. Stando alla fonte iberica sopracitata, infatti, oltre alla Roma anche il Napoli avrebbe fatto recapitare una proposta all’entourage del calciatore per sondare preliminarmente la disponibilità. In particolare modo i giallorossi stanno valutando con attenzione il da farsi visto che De Rossi non ha escluso a prescindere l’eventuale acquisto di Arthur. Dal canto suo la Roma – rispetto alla compagine di Antonio Conte – metterebbe in vetrina la possibilità di giocare l’Europa League. Staremo a vedere cosa succederà.