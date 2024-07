Non solo Chiesa: scambio clamoroso tra Juventus e Roma

Non solo Chiesa: Juve e Roma potrebbero anche intavolare uno scambio per altri due elementi. Ecco le ultime indiscrezioni di mercato

La Juventus ha fissato il prezzo per Federico Chiesa: 30 milioni di euro, anche se sono comunque trattabili visto che il giocatore bianconero va in scadenza il prossimo anno. E, come sappiamo, ci sta pensando seriamente la Roma.

Un’offerta ufficiale i giallorossi ancora non l’hanno fatta, ma De Rossi spinge affinché Ghisolfi intavoli una trattativa che possa partire l’azzurro a Trigoria. Ovvio che per un’operazione del genere serve tempo, e serve anche che i giallorossi trovino i soldi per affondare il colpo. Ma quello che riguarda Federico non potrebbe essere l’unico affare tra i due club: nelle ultime ore sono uscite fuori un paio di indiscrezioni che adesso andiamo a vedere insieme. Due elementi che potrebbero viaggiare uno verso Roma, l’altro verso Torino.

Non solo Chiesa, doppio affare Juve-Roma

Secondo quanto riportato dallo speaker radiofonico Edoardo Mecca, tifoso della Juventus e che segue da vicino le dinamiche bianconere, tra i ragionamenti che ci sono stati tra la Juventus e la Roma appunto per Chiesa, si è parlato anche di un interesse giallorosso per Arthur, tornato dal prestito alla Fiorentina, e che non rimarrà a Torino.

Finita qui? No, non proprio, perché magari nell’operazione ci potrebbe finire il cartellino di Zalewski, che in casa Juventus potrebbe essere il vice Cambiaso sulla corsia mancina. Il polacco, nato a Tivoli, dopo un paio di stagioni fatte su buonissimi livelli non sembra più essere una prima scelta di De Rossi, e la Roma lo potrebbe anche cedere. Si valuta tutto per arrivare a dama ed essere tutti felici e contenti. Anche se il primo obiettivo in casa giallorossa è ovviamente quello di prendere Federico.